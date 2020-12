Piden incluir vacunas para empleados del sistema escolar

La junta escolar analiza el plan de educación que permitiría a las escuelas permanecer abiertas hasta la primavera.

En la agenda de la reunión de la junta escolar de Miami Dade, la propuesta de la doctora Lubby Navarro: respaldar la campaña "we can, we will" que anuncio la alcaldesa Daniella Levin Cava para evitar la propagación del coronavirus.

Sabemos que todavía no tenemos la vacuna, pero queremos unirnos a esa campaña educativa que ella está promoviendo por todo el condado con una colaboración de negocios, personas de negocios, gobierno y hospitales como el Jackson.

Otro tema en la reunión de hoy, el plan de educación requerido por el estado para que las escuelas se mantengan abiertas y puedan ofrecer clases a distancia y en persona.

Por su parte, el superintendente Alberto Carvalho, envió una carta ayer al gobernador Ron DeSantis solicitando más recursos para pruebas fiables de coronavirus, y que los empleados del sistema escolar se consideren trabajadores esenciales.

“Porque tienen contacto directo con estudiantes y miembros del públicos y ahora q es el momento q las vacunas están entrando en nuestro estado que ellos tengan una posición de prioridad en nuestro estado como trabajadores esenciales en nuestra comunidad”, dijo Carvalho.

Karla Hernádez Mats, presidenta de sindicato de maestros UTD

“Si pensamos que nosotros seamos una prioridad para el gobierno en las vacunas no que sea una demanda, porque todo el mundo tiene derechos, sabemos que nos van a querer otras personas no”.

Por ahora, el distrito escolar de Miami Dade y sus familias tendrán acceso a las pruebas PCR en tres diferentes localidades.

“El tipo de examen es el más riguroso, es un examen molecular gratis para nuestros empleados y sus familiares, incluyendo sus niños desde la edad de 5 años”, dijo Carvalho.

Segun el superintendente, gracias una colaboración del hospital Jackson y el condado, esas pruebas estarán disponibles para los empleados del distrito escolar a partir de mañana en tres localidades, y se espera que en enero habrá más centros de pruebas.