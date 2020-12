Vacuna de moderna se distribuirá en el condado Palm Beach

Son 18000 dosis de vacunas contra el COVID fabricadas por la empresa Moderna que estarán llegando esta semana precisamente al dpto. de salud donde me encuentro y serán ellos quienes la distribuirán a los grupos prioritarios.

En el contenido de estos camiones se encuentran cientos de miles de dosis de la vacuna contra el covid19 elaboradas por la empresa Moderna. Segun el gobernador De Santis, 370 mil dosis de vacunas irán a más de 100 hospitales, incluyendo muchos en el condado Palm Beach.

Dra. Alina Alonso, directora del Depto. De Salud del Condado Palm Beach, dice:

“Al condado Palm Beach les estarán dando específicamente la vacuna de moderna, es mucho más fácil de manipular y también tiene una muy buena efectividad estamos sumamente contentos de tener la moderna. Van a tratar de mantenernos con la misma marca”.

Las primeras personas en recibir esta vacuna son bomberos, paramédicos, personal de emergencia y personal médico.

Serán dos aplicaciones que necesitan las personas de esta vacuna

“Para moderna es específicamente con cuatro semanas de separación, con Pfizer son 3 semanas, pero nosotros tendremos Moderna.”

La opinión en algunos residentes en cuanto a recibir la vacuna es variada

Oscar Payot, residente de Palm Beach, asegura:

“Tengo incertidumbre lo he pensado, al principio estaba totalmente negado a la vacuna, pero tengo muchos amigos cercanos que son como hermanos y son médicos y por lo que he hablado con ellos de verdad que lo estoy pensando bastante y creo que si soy un participante que me la voy a poner”.

Carolina Wohlstein, dice:

“Sinceramente no me la pienso aplicar porque me parece que es una vacuna que fue creada en muy poco tiempo y no es tanto el temor a lo que me pueda pasar, pero prefiero esperar que otras personas se la pongan y bueno ahí tomaré la decisión”.

La Dra. Leslie Díaz, experta en enfermedades infecciosas le hace una recomendación a aquellas personas que dudan de la vacuna: “A estas personas hay que seguir hablándoles y seguir persistente en las conversaciones de que tienen que oír a la ciencia”.

El dpto. de salud de la Florida ha publicado una cartelera de vacunación que muestra cuantas personas por condado se han vacunado, hasta la fecha en el condado Palm Beach son un poco más de 800 y en todo el estado la cifra es de 40 mil personas.