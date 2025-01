¡Planifica tus vacaciones! Universal Orlando anuncia los eventos para este 2025

ORLANDO, Florida - Ya puedes comenzar a planificar tus vacaciones de 2025 para disfrutar de todas las emociones sin importar la época del año, desde los eventos de temporada favoritos de los fanáticos como Universal Mardi Gras, Universal Halloween Horror Nights y Holidays at Universal, hasta actividades en los hoteles y nuevas aventuras para toda la familia.

PARQUES TEMÁTICOS Y EVENTOS DE TEMPORADA

Universal Mardi Gras: International Flavors of Carnaval comienza el 1 de febrero y se extiende hasta el 30 de marzo , donde los visitantes podrán celebrar 30 años de buenos momentos mientras disfrutan de una gastronomía internacional de todo el mundo, ver un espectacular desfile con carrozas deslumbrantes y disfrutar de conciertos en vivo de algunos de los nombres más grandes de la música desde T-Pain hasta Juanes y más .

Además, en noches selectas de abril y mayo, los visitantes podrán sumergirse en la cultura de Waturi durante el nuevo evento, Universal Volcano Bay Nights.

Los visitantes también podrán celebrar el regreso de Butterbeer Season, que comienza el 1 de marzo y continúa hasta el 31 de mayo, brindándoles la oportunidad de disfrutar de Butterbeer de una manera completamente nueva dentro The Wizarding World of Harry Potter desde deliciosos dulces hasta mercancía temática y más.

Además, The Wizarding World of Harry Potter volverá a celebrar Back to Hogwarts este otoño.

FECHAS DE EVENTOS 2025 DE UNIVERSAL ORLANDO RESORT Fecha Evento 24 y 25 de enero Rock the Universe 1 de febrero al 30 de marzo Universal Mardi Gras 19, 26 de abril y 3, 10, 17 de mayo Universal Volcano Bay Nights 29 de agosto – 2 de noviembre (noches seleccionadas) Halloween Horror Nights 21 de noviembre – 31 de diciembre Holidays en Universal

LA EMOCIÓN CONTINÚA EN UNIVERSAL CITYWALK

Los visitantes también pueden detenerse en uno de los muchos increíbles restaurantes o tiendas para disfrutar de una comida con familiares y amigos o comprar mercancía exclusiva que solo se encuentra en los eventos de CityWalk en 2025, haga clic aquí.

UNIVERSAL ORLANDO HOTELES EVENTOS Y EXPERIENCIAS

Disfruta del espíritu de "aloha" en el Wantilan Luau en Loews Royal Pacific Resort ,un luau festivo y familiar con espectáculo de cena. Los espectáculos comienzan a las 6 p.m. los sábados por la noche (sujeto a cambios). Para comprar boletos, haz clic aquí.

Disfruta de una presentación acústica en vivo mientras saboreas un delicioso brunch lleno de comida reconfortante con un toque sureño durante el Acoustic Brunch en The Kitchen en el Hard Rock Hotel . El brunch tendrá lugar todos los domingos. Para hacer una reserva, haz clic aquí.

Transportarse al Mediterráneo en el Loews Portofino Bay Hotel’s Harbor Nights, donde se ofrece comida gourmet y vinos ilimitados de los restaurantes del hotel, música en vivo y una presentación de ópera tradicional. Harbor Nights tendrá lugar el 14 de febrero, 25 de abril, 17 octubre y 28 de noviembre. Para comprar boletos, haz clic aquí.

Hard Rock Hotel, Loews Royal Pacific Resort, Loews Portofino Bay Hotel y Loews Sapphire Falls Resort también ofrecerán cenas especiales para los visitantes en Pascua, el Día de la Madre, Acción de Gracias, Navidad y la víspera de Año Nuevo.