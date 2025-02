Vacaciones canceladas: Familia no pudo embarcar en un crucero debido a un error

Javier Soni dice que su hijo de tres años no dejaba de hablar de las vacaciones que iban a tomar en diciembre. “Iba a ser un crucero muy lindo, a mi hijo le fascinan los barcos, estaba super entusiasmado”, recuerda Soni.

El crucero de 7 noches – a bordo del SC Seascape – iba a llevar a la familia a través del Caribe. Pero todo cambió – cuando horas antes de que tenían pautado llegar al puerto – recibieron un correo electrónico diciéndoles “que hubo una emergencia médica y por lo tanto el crucero está tres horas dilatado por favor, llega tres horas después”.

“Se me hizo muy raro y dije: ‘bueno, pues ok, voy a hablar a MSC’. Hablé a MSC y después de una hora estar en el teléfono, me dijeron, si efectivamente, viene tres horas tarde, llegue por favor a las seis”, relata Soni.

Pero dice que cuando llegaron al puerto a las 6 de la tarde, no los dejaron entrar y les dieron noticias que cambiarían sus planes.

“El crucero no se podía abordar, el crucero todavía estaba ahí, pero no se podía abordar porque habíamos llegado tarde”, le dijeron.

Soni dice que llamó a MSC y su agente de viajes. También contactó al liderazgo de MSC y dice que un representante lo llamó y le ofreció un crucero más corto.

“Yo les dije yo quiero estar la próxima semana en el mismo crucero”, pero cuando esa opción no estaba disponible, contactó al equipo de Telemundo 51 Responde.

Un portavoz dijo en un correo electrónico, que “un pequeño número de pasajeros perdió el viaje” y que procesaron “los cambios en las reservaciones rápidamente” ofreciéndole “compensación a las personas impactadas”, agregando "les agradecemos su comprensión durante esta situación inusual.”

Soni cuenta que el equipo ejecutivo de MSC lo contactó “y personalmente nos dijeron: ‘Oye, lamentamos muchísimo lo que ocurrió, este no es el estándar que nosotros buscamos darle a nuestros clientes”. Y en verdad mostrar onun gran interés en hacer que se solucionara nuestro problema.”

El cliente dice que no puede darnos detalles pero que llegó a un acuerdo con MSC y que su familia está muy feliz de que pronto tendrán la oportunidad de viajar en un crucero de la compañía.

“No tengo palabras para agradecerte. Creo que el hecho de que hayan periodistas responsables como tú, hacen que nuestra sociedad sea mucho mejor”, dijo Javier Soni a nuestro equipo.