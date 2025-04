Universal Epic Universe abre sus puertas antes de tiempo… para algunos afortunados

Universal Orlando se alista para estrenar oficialmente su nuevo parque temático, Epic Universe, el 22 de mayo. Pero si no quieres esperar hasta entonces, hay buenas noticias: a partir del 17 de abril, algunos visitantes tendrán la oportunidad de entrar antes que nadie.

¿Quiénes? Los titulares de Pases Anuales y de Temporada, el Military Freedom Pass del 2025, los miembros de la tarjeta Universal Rewards Signature VISA y los huéspedes que se hospeden en hoteles del resort ya pueden comprar boletos para vivir el preestreno. El resto del público podrá conseguir entradas en las próximas semanas.

Eso sí, hay que tener en cuenta que durante esta fase previa a la apertura oficial, algunas atracciones o experiencias podrían no estar disponibles, ya que el parque sigue afinando detalles para el gran debut.

Durante este preestreno, quienes entren serán de los primeros en recorrer uno de los proyectos más ambiciosos de Universal hasta la fecha. Epic Universe promete llevar la experiencia de parque temático a otro nivel, con atracciones de última generación, espectáculos, gastronomía y tiendas distribuidas en cinco mundos temáticos:

✨ Celestial Park

🧙The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic

🎮 SUPER NINTENDO WORLD

🐉 How to Train Your Dragon – Isle of Berk

🧛 Dark Universe

Y para los que quieren ir con todo, ya se pueden hacer reservas en el nuevo Universal Helios Grand Hotel, justo al lado del parque. Este hotel de 500 habitaciones, con inspiración mediterránea, abre el 16 de abril y combina comodidad con una experiencia completamente inmersiva. Ofrece de todo: restaurantes como Flora Taverna, Aurora Market y Lotus Lagoon, piscina estilo resort con cabañas, jacuzzi, gimnasio, sala de juegos, y hasta un bar con vista directa al parque desde la azotea (Bar Helios).

Además, los huéspedes del Helios Grand tendrán acceso directo al parque desde el lobby (con entrada válida), entrada anticipada a Epic Universe desde el 23 de mayo, y transporte gratis a los otros parques de Universal y a CityWalk.

¿Listo para vivir esta nueva aventura antes que nadie? Toda la info sobre los boletos de preestreno está disponible en www.UniversalOrlando.com/epicuniverse.

NOTA: Universal Orlando es propiedad de Comcast y NBCUniversal, las empresas matrices de Telemundo 31.