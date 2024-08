Unas 30 familias de Hialeah viven una pesadilla tras varios días sin electricidad

Es una situación muy difícil están las familias que viven en unos 30 apartamentos de Hialeah que desde hace unos días han visto afectados su servicio eléctrico. Muchos de los vecinos se han ido a otro sitio, pero quienes no tienen a donde ir aseguran que quedarse es una pesadilla.

Diannet, quien sufre desde hace cuatro días sin servicio eléctrico, cuenta: "Es imposible. Uno se siente como si estuviera pasando miseria en Cuba".

Todas estas familias están sin corriente desde el jueves, cuando a las cinco de la madrugada se reportó un incendio en el cuarto eléctrico del complejo de apartamentos localizado en un condominio del 1255 del oeste y la 49 place, en el corazón de Hialeah.

"La FPL vino rápido. Cortaron la electricidad hasta los apartamentos, pero ya. Ellos no hacen nada, porque la afectación fue del reloj a las casas, eso ya es responsabilidad del condominio", precisa Bernardo, otro de los afectados.

La junta directiva del condominio colocó avisos en las puertas de los apartamentos en donde dicen que los daños fueron severos.

"¿Quién me paga la gasolina para poner un generador allá afuera? ¿Quién me paga la comida que se me echó a perder? ¿Dónde está la ayuda? Estamos en Estados Unidos, el primer país del mundo, y esto es inhumano", se cuestiona una de las personas afectadas.

"Estamos comprando hielo... Al menos dos veces al día, para ponerlo en la nevera y poder tomar las cosas un poco frescas", relatan los afectados. "Lo que hice fue comprar un generador para que al menos me funcione el refrigerador y un ventilador. Pero con todo y eso, los calores no son fáciles".

En el condominio viven unas 30 familias afectadas, entre ellos ancianos, niños y personas enfermas.

"Yo tengo una niña enferma con asma. Estuve en el hospital con ella. Me da miedo tenerla aquí adentro con un generador puesto", dice una madre.

Otra persona relata: "Tengo un niño de 10 años que tampoco puede dormir. Todos nosotros trabajando, el niño en la escuela. Es muy duro".

Fuera de cámara, el presidente de la junta dijo que están trabajando lo más rápido posible para resolver la situación.

Kenia relata: El calor es insoportable. Nos acostamos con las puertas abiertas para ver si al menos nos podemos dormir dos o tres horas. Es horrible".