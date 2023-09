Una nutria con rabia ataca a un hombre y a un perro en el condado Palm Beach

El pasado sábado una nutria atacó a un perro y a un hombre en Júpiter y fue después que el Control y Cuidado Animal del condado Palm Beach atrapara al animal y le hiciera exámenes que determinaron que efectivamente la nutria tenía rabia.

“Tuve 41 heridas con perforaciones y algunos rasguños", cuenta Joseph Scaglione, el hombre atacado por la nutria con rabia en un vecindario en Júpiter.

Scaglione contó que le estaba dando de comer a sus patos cuando repentinamente salieron volando y vio a una nutria en la ladera del estanque que comenzó a perseguirlo.

“Mientras retrocedía, me resbalé y me caí y no quería que me atacara la cara así que yo lo agarré y la nutria me agarró a mí y luego yo la volví agarrar y fue como una lucha libre", recuerda el hombre.

La nutria también había atacado a un perro de la zona. “Los vemos muy lindo, los vemos saliendo del agua y nos gusta pararnos ahí pero la recomendación es que no te pares ahí, no le des de comer, que se vaya para su casa porque uno no sabe al instante que un animal tiene rabia”, aconseja Yleana Arias, gerente de Relaciones Comunitarias del Control y Cuidado Animal del condado.

Las autoridades también recomiendan tener a todas las mascotas con su vacuna antirrábicas al día, pues existen otros animales como el mapache que son propensos a tener rabia.

“Lo interesante es que hay personas que le dan comida a los gatos comunitarios y cuando ellos se van vienen los gatos y vienen los mapaches también entonces a veces si es un mapache que tiene rabia y se faja con un gato ahí ahora el gato, si no ha sido vacunado contra la rabia va a sufrir también y va a coger la rabia”, advierten las autoridades.

Según Control y Cuidado Animal, desafortunadamente cuando un animal sufre de rabia, tiene que ser sacrificado de forma humana.

Por ello en caso de encontrarse con animales salvajes debe mantenerse alejados y no tocarlos. Y en caso de sospechar que el animal pueda estar enfermo debe comunicarse con Control y Cuidado Animal de su condado.