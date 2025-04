Una mujer y un hombre mueren baleados dentro del edificio de Del Toro Insurance en Miami

Un tiroteo en una oficina dentro del edificio donde se encuentra localizada una conocida compañía de seguros de Miami dejó a un hombre y a una mujer muertos, según informó la policía este lunes en la mañana.

El tiroteo ocurrió dentro del edificio donde está localizado Del Toro Insurance ubicado en la calle 42 y la avenida 27 en el noroeste (NW), en Miami.

La policía de Miami dijo que acudió al lugar tras reportes de una persona baleada a las 8:00 a.m. aproximadamente. Al llegar al lugar encontraron a una mujer y a un hombre muertos con aparentes heridas de bala. Los bomberos de Miami también acudieron al lugar y ambos sujetos fueron declarados muertos en la escena.

Detectives de la policía de Miami están investigando las circunstancias en que se produjo este incidente, pero en este momento consideran que pudiera tratarse de un caso de homicidio-suicidio, según dijo la portavoz de la policía.

En una conferencia de prensa, el capitán de la policía de Miami, Freddie Cruz, dijo que parecía que el hombre fue quien realizó los disparos.

"No estamos buscando a nadie, por lo que la comunidad no corre peligro. No estamos buscando a un tirador, parece ser un incidente aislado (...) esto es muy horrible y desafortunado", dijo Cruz.

Eran las únicas personas en el edificio en el momento del tiroteo, dijo Cruz.

Las identidades del hombre y la mujer no han sido reveladas. La investigación sigue activa y se espera más información durante las próximas horas.