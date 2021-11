Una mujer habla del supuesto abuso sexual que sufrió en el hotel Biltmore

Taryn Terrell una mujer que los fanáticos de la lucha libre saben bien quién es, no está ocultando sus emociones y está hablando sobre el abuso sexual que dice sufrió en el icónico Hotel Biltmore .

Taryn Terrell habló en exclusiva con NBC 6 desde su casa en las afueras de Nueva Orleans, después de unirse a una demanda contra el Biltmore. Ahora hay cuatro mujeres demandando y alegando que el exmasajista principal del Biltmore, Oscar Ojeda, las tocó de manera inapropiada.

"Creo que el hecho de que esto continúe sucediendo es simplemente desgarrador", dijo Terrell.

Terrell creó una personalidad de lucha que la llevó a los grandes programas de lucha libre de la WWE, como "Raw" y "SmackDown", y ahora está en la National Wrestling Alliance.

"Puede que sea una luchadora. Puede que sea una doble", dijo. "Puedo ser todas esas cosas, pero al final del día, soy un ser humano y merezco el mismo respeto y decencia que cualquier otro ser humano merece, y cuando alguien invade tu espacio íntimo y privado, no está bien".

Terrell dice que sucedió en agosto de 2020. Fue a recibir un masaje y estaba boca abajo en una habitación sola con Ojeda cuando sucedió.

"Me congelé de miedo", dijo. "Ojalá fuera una de esas personas que dijeron me levanté y dije que esto no está bien, pero estaba aterrorizada. En el momento en que todo sucedió, estaba tan enojada conmigo misma, que ni siquiera podía decirle que dejara de hacer lo que estaba haciendo", dijo Terrell.

Meses después, la policía finalmente arrestó a Ojeda en mayo de 2021 y lo acusó de un delito menor de agresión contra Terrell y Seda Aktas, la mujer que fue la primera en presentarse públicamente.

En una declaración después de la demanda inicial, Biltmore dijo que su "máxima prioridad es garantizar la seguridad y el bienestar de todos nuestros huéspedes y empleados. Nos desanimó conocer la experiencia de esta huésped y la conducta de nuestro ex empleado, que ya no es parte del equipo de Biltmore. No toleramos este tipo de comportamiento y ciertamente no es de ninguna manera una representación del Biltmore y la calidad de los servicios que brindamos".

Pero la demanda alega que las mujeres se presentaron y le contaron al Biltmore sobre Ojeda.

“Usé mi voz después, porque no quería que le pasara a nadie más, y sucedió y sucedió y me siento tan mal" "

La exfiscal de Broward Adriana Alcalde y Eric Baum son los abogados de las mujeres.

"Esto tampoco tenía que pasarle a la Sra. Terrell", dijo Alcalde. "No tenía que pasarle a ella en absoluto porque había habido una denuncia previa en 2017 sobre la que no hicieron nada".