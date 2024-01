Una mujer es atropellada en Miami y reportan cierre de algunas calles

La policía de Miami está investigando un accidente ocurrido la mañana de este miércoles en el que una mujer fue atropellada por un carro en un sector del noroeste de la ciudad.

De acuerdo con la policía, la mujer que, presumen tiene entre 40 y 50 años, fue golpeada por un auto que permaneció en el lugar.

TRAFFIC ALERT: Due to a traffic accident involving a pedestrian, we have temporarily closed NW 12 Avenue from 56 to 58 Streets in all directions. Please avoid this area. MV pic.twitter.com/zAvhv08ymk