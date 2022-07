Una joven es acusada de apuñalar mortalmente a un hombre

El apuñalamiento ocurrió el jueves temprano en la mañana en la casa ubicada en el 1400 en Sapodilla Ave. Según la policía la mujer de aproximadamente 20 años de edad apuñalo al hombre de 60 años cuando este abrió la puerta de su casa.

La policía de West Palm Beach informó que un hombre de 60 años fue apuñalado mortalmente por una mujer de 23 años de edad en el momento que este abrió la puerta de su casa. La mujer fue detenida y está siendo interrogada por la policía. Según vecinos y familiares, la víctima se llamaba Ernest Jones, y aseguran era muy querido.

La policía aseguró que este hecho se trató de un incidente aislado y no buscan a más sospechosos. Hasta el momento no han identificado a la mujer y no lo califican de incidente doméstico.

“Sí existía cierta relación entre la sospechosa y la víctima y los detectives están trabajando para determinar esa relación, de cómo el hombre y la mujer se conocían”, dijo la policía.

La policía volvió a la casa con una orden de allanamiento para obtener más evidencias. La mujer está detenida mientras las circunstancias que llevaron a este apuñalamiento están aún bajo investigación.