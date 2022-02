Un tiroteo en las afueras de un restaurante de Palm Beach deja una persona herida

Según comentaron empleados del local quienes no quisieron salir en cámara, el tiroteo se produjo a las afueras de un restaurante, pero cuando llegó la policía encontraron a un hombre con una herida de bala.

La oficina del alguacil del condado Palm Beach acudieron el miércoles pasadas las 10 de la noche al estacionamiento al frente del restaurante El Valle Hondu-Mex ubicado en la cuadra 4900 de la 10ma Ave en Greenacres.

Según la policía un hombre resultó herido tras un tiroteo. La víctima, cuyo nombre no ha sido divulgado, fue llevado a un hospital cercano, mientras las autoridades desarrollan su investigación.

Para el empleado de esta tienda de la plaza comercial, toda esta situación de violencia lo aterra.

“Siento muchísimo miedo al oír lo que sucedió porque trabajo aquí al lado no sé qué fue lo que sucedió pero en verdad me da muchísimo temor me hace sentir aterrorizado”, dijo Abdullah Khan, quien trabaja al lado del lugar.

Por su parte, Joanne, quien vive hace más de 20 años en el área asegura: “He vivido en esta zona por 23 años y siento que ha cambiado muchísimo. Y creo que es la generación más joven que es la que está ahí afuera son los que tienen las armas, mucho más que los adultos”.

Intentamos hablar con los empleados del local pero no aceptaron aparecer en cámara, solo comentaron que el tiroteo se realizó afuera del restaurante y que las autoridades habían solicitado los vídeos de vigilancia de las cámaras que se encuentran en la parte exterior.

Las autoridades continúan investigando este caso, y le piden a la comunidad que cualquier información que tengan, se comuniquen de manera anónima a la línea de alto al crimen del condado Palm Beach, el número es 1 (800) 458 8477.