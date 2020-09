Un policía de Miami completa más de 1,000 millas en bicicleta por una noble causa

Un oficial del departamento de Policía de Miami-Dade completó 1,000 millas en bicicleta, en un recorrido desde Key Biscayne hasta la cuidad de Miami por una buena causa que busca recaudar miles de dólares para la fundación “Live Like Bella”, en apoyo a los niños que padecen de cáncer.

El oficial Joe McCrink se tomó la tarea de completar solo las millas en su bicicleta y para cumplir con su meta desde Key Biscayne hasta llegar al departamento de la Policía de Miami en apoyo a niños con cáncer en este mes de septiembre dedicado a la Concientización del Cáncer Infantil.

McCrink fue recibido entre aplausos tras cumplir su jornada de un mes en su bicicleta montando todos los días en apoyo a niños que padecen la terrible enfermedad.

“Yo quería hacer algo especial más ahora que estamos enfrentando esta pandemia, los niños con cáncer también están sufriendo”, dijo el oficial McCrink.

Debido a la pandemia del COVID-19 no se pudo llevar a cabo la tradicional ruta en bicicleta hacia Disney en Orlando, organizado por la fundación “Live Like Bella” o la participación de todos los oficiales de departamento de policía de la cuidad de Miami, pero el oficial McCrink aseguró que este año no se quedarán atrás los niños que combaten la enfermedad.

“Lo hizo solo, lo hizo 7 días a 4 y 5 de la mañana todos los días. Él quería hacer mil millas, ya montó más de mil millas, esto algo que vamos a seguir haciendo todos los años”, señaló el oficial Freddy Cruz.

Y es que tras tres semanas de entrenamientos físicos, metas diarias de millas y recaudar fondos consiguió la motivación para seguir en su bicicleta desde la cuidad de Key Biscayne hasta Miami. Todo en representación a niños enfermos como la pequeña de 10 años, Isabella Rodríguez Torres quien perdió su batalla contra el cáncer en el 2013 y le dio nombre a la fundación.

“Al solo pensar que muchos niños ahora mismo no pueden realizarse sus exámenes o tratamientos que tanto necesitan debido a la pandemia debería hacer nuestro enfoque”, dijo McCrink.

“Les puedo asegurar que llegar hasta aquí ha sido unas mejores experiencias por la que he pasado”, agregó.

En total el oficial completó 1,024 millas y 19,700 dólares en donaciones. Si usted le gustaría aportar su granito de arena lo podrá hacer donado en la pagina livelikebella.org.