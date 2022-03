Un juez frena las restricciones a la venta de alcohol en Miami Beach

La ordenanza que había sido aprobada para suprimir la venta de alcohol en el distrito del entretenimiento en Miami Beach desde las 2:00 a.m. no podrá aplicarse, luego de que un juez that the party will go on past 2 a.m. for visitors in South Beach businesses during the upcoming spring break weeks.

El Miami Herald reportó que la jueza Beatrice Butchko anuló la decisión de la Comisión de Miami Beach, de restringir la venta de alcohol en el denominado distrito del entretenimiento de Miami Beach desde las 2 a.m.

“No haremos cumplir la prohibición de alcohol de la ciudad a las 2 a.m. mientras presentamos una apelación de emergencia ante el Tribunal de Apelaciones del 3er Distrito”, escribió la portavoz de Miami Beach, Melissa Berthier, en un comunicado.

La medida inicial señalaba que a partir de las 2 de la madrugada, la venta de alcohol estaría prohibida y, aunque solo será por dos semanas - del 7 al 21 de marzo - la decisión había generado rechazo en bares y restaurantes.

"Nosotros obviamente estamos decepcionados. Nuestra ciudad parece ser rehén de un puñado de bares nocturnos cuyo modelo de negocio fomenta el desorden y el caos que pone en peligro a nuestros residentes, visitantes y policías", reaccionó el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber.

Recordó además que en 2019, 19 policías resultaron heridos durante las vacaciones de primavera y 10 el año pasado. "Continuaremos haciendo cumplir nuestras leyes, pero ninguna ciudad debe ser rehén de esta manera", dijo.

La medida inicial aplicaba para los negocios ubicados al sur de la calle 16 desde las 2:00 a.m.

El comisionado Michael Góngora ya había manifestado su inquietud por que la medida fuera frenada por algún recurso legal.

"Legalmente es algo interesante porque el año pasado la ciudad perdió una demanda contra el Clevelander porque no se aprobó por unanimidad en la comisión. Este año tampoco, y de nuevo hay demanda", dijo Góngora.