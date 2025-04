Un hombre y su mascota logran escapar de voraz incendio en edificio de Fort Lauderdale

Un hombre y un gato lograron escapar de un incendio en un edificio de apartamentos en Fort Lauderdale la madrugada del jueves.

Las llamas, que se iniciaron poco después de las 3:00 a.m. se podían ver en un apartamento del quinto piso del edificio Marina Bay en el 2610 Marina Bay Drive East, según el Cuerpo de Bomberos de Fort Lauderdale.

Una persona logró salir y un gato fue rescatado por los bomberos, dijeron las autoridades.

Decenas de personas tuvieron que ser evacuadas, pero no se reportaron heridos.

Los equipos que se trasladaron hasta el lugar tardaron 20 minutos en sofocar las llamas, según informaron los bomberos.

FLFR on the scene of a working fire on the 5th floor of the Marina Bay Apartments, 2610 Marina Bay Dr E. One human made it out and pet cat rescued by firefighters. Fire knocked down after 20 minutes. No injuries. pic.twitter.com/D3MXRm5Z4b