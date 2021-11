Un hombre salva a sus vecinos de morir en el incendio de un edificio de Surfside

Todos los vecinos lograron escapar con vida y dicen que fue gracias a un buen samaritano que los despertó a todos mientras el humo invadía el edificio.

Hector Rodriguez “Pillao”, alertó a sus vecinos del incendio. “Cuando ya veo empieza a salir humo … empiezo a tocar duro la puerta, no responden, algunos se despiertan porque toco muy duro”.

Es el llamado de alerta que Rodríguez le hizo a sus vecinos el sábado cerca de las 2 y 15 de la madrugada, mientras un incendio irrumpía en el segundo piso del edificio donde vive en Surfside.

“Es que en un minuto ya todo el piso estaba negro”, recuerda Rodríguez. Por su parte, Karina Altamirano, vecina de edificio incendiado constata. “A la media realmente en el segundo piso no se podia caminar ... Hizo que todo mundo saliera y el uno ayudara al otro”.

Quemadas quedaron las puertas y paredes tras el incendio. El héroe en este incidente dice que tuvo que tocar puerta por puerta para salvar a sus vecinos.

“Al frente del apartamento, vive un señor con una niña y su esposa entonces me devolví y toque duro duro duro, abre la puerta, se despierta … no había sentido ni la alarma nada”.

Una acción rápida que residentes de otros apartamentos le agradecen.

“Yo estaba quedándome dormida cuando yo escuche un boom boom” recuerda Brayddy Araya, mientras que su vecina Eva Durango, refuerza: “Si no hubiera sido por el también nos quedamos dormidos porque la gente estaba durmiendo eran las 2 de la mañana”.

Según testigos, fueron al menos 6 apartamentos afectados por el siniestro en el que afortunadamente nadie resultó herido … pero que si dejó a varias familias desplazadas.

“La gente está muy afectada … esa gente aun no puede regresar … no tenemos luz, no tenemos agua caliente, como vieron no hay luz en los pasillos”, precisa Altamirano.

Hector Rodríguez “Pillao”, solo rememora del incidente: “Reaccionas tu y dices estabas en esta situación y no es fácil, emocionalmente es muy complicado y tu quedas como que estuviste a punto de morir porque realmente estuvimos a punto de morir”.

Según las victimas del incidente aun no escuchan nada por parte del propietario del edificio y nos dicen que las autoridades aún no les han dicho cual fue la causa del incendio.