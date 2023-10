Un hombre roba decoraciones de Halloween de una casa y deja un mensaje religioso

Las autoridades confirmaron que investigan un caso de robo de decoraciones temáticas que puede resultar atípico pues esta vez el sujeto dejó una nota con alegato religioso.

Como si estuviera en su propia casa el hombre llegó y retiró la decoración temática, las tomó en ambas manos, cruzó la calle y las puso en su auto. Todo sucedió a las 9:35 de la mañana del pasado lunes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

“De momento..no sabía si era en si una broma, una broma de mal gusto”, remarca Mónica, quien reside en la vivienda robada.

Aunque la mujer no se encontraba en ese momento presente, a través de su cámara ring lo observaba todo y trató de llamar la atención del hombre pero era tarde.

“No me podía creer lo que estaba sucediendo porque realmente, o sea, quien se arriesgaría a algo así habiendo una cámara a plena luz del día. No tenía rostro, no tenía nada tapado, o sea estaba exponiéndose a si mismo por unas decoraciones de Halloween”, remarca Mónica.

Además del presunto robo, la víctima cuenta: “también me dejó una nota. En ese momento no sabía lo que decía la nota. La nota cayó al piso y no fue hasta que regresé a mi casa que pude abrir la nota y ver lo que decía y le tomé una foto”.

La nota redactada en inglés tenía el décimo mandamiento de la Biblia que refiere: “No darás falso testimonio ni mentirás”.

“De cierta manera uno no sabe si sentirse amenazado, uno no sabe, si sentir miedo de pronto”, comentó Mónica, la madre de una pequeña que ahora lamenta no pueda disfrutar la decoración de la época, por lo que terminaron llamando a las autoridades.

“Entonces me comunico con only in dade ellos publican el video también y me dicen que básicamente tienen a la persona captada en otro video”, recuerda.

Hasta el momento desconocemos si en la ocasión que se observa en este último video el sujeto también dejó una nota. Pero lo cierto es que sus acciones ya son de conocimiento de la policía.

Si tiene cualquier información sobre este incidente en particular o puede identificar al sujeto, las autoridades piden que llame al departamento policial de Hialeah.