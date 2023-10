Un hombre resulta apuñalado tras un altercado en Lauderhill

La policía de Lauderhill está investigando un incidente violento en el que un hombre resultó apuñalado y tuvo que ser trasladado a un hospital del área.

Aproximadamente a las 2:40 a.m. de la madrugada de este miércoles, oficiales de la policía de Lauderhill respondieron a una llamada alertando sobre un altercado físico que habría terminado con un apuñalado en el área de la cuadra 5300 en la calle 24 noroeste (NW). after receiving a call for service

Cuando los oficiales llegaron al lugar encontraron a un hombre adulto con una herida, producto de la puñalada en un costado de la víctima.

El hombre fue llevado al Broward Health Medical Center, donde fue tratado de la herida que no comprometía su vida, según el reporte de la policía.

El sospechoso huyó de la escena y la policía está pidiendo ayuda para obtener más información sobre lo ocurrido. Cualquiera puede comunicarse a la Línea de Alto al Crimen de Broward al 954-493-8477 (TIPS).