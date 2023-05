Un hombre choca en Miami y abandona la escena en un taxi, según testigos

Un hombre fue arrestado luego de abandonar la escena de un accidente de tránsito, presuntamente en un taxi, según testigos en la zona.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 2:20 p.m. de este lunes en los canales hacia el oeste en State Road 112, cerca de la salida hacia la avenida 22 en el noroeste de Miami-Dade, informó la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).

Un sedan azul Cadillac chocó contra un Mini Cooper gris, lo que provocó que el Cadillac chocara contra la pared de de hormigón y volcara, informó FHP.

El conductor del Cadillac, el único ocupante de ese vehículo abandonó la escena, según FHP. Un video de la cuenta de Instagram de Only in Dade, muestra a un sujeto que estaba en el lugar del accidente, parando a un taxi y dirigiéndose a una de las puertas. Testigos aseguran que el hombre se habría ido del lugar en el taxi, aunque esa información no fue confirmada por las autoridades que se limitaron a decir que se había ido del lugar.

Se llevó a cabo una investigación de seguimiento y se ubicó al sospechoso en el condado de Broward, donde posteriormente fue arrestado, reportó la Patrulla de Carreteras.

El hombre fue identificado como Carlo Santi, de 40 años, quien fue transportado al Jackson North Hospital con heridas leves y posteriormente fue registrado en la cárcel de TGK. Se le fijó una fianza de $5,000 y enfrenta cargos por abandonar la escena de un accidente de tránsito sin heridos serios.