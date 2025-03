Un carro se incendia en la autopista I-95 en Miami-Dade

Un video mostró un automóvil en llamas en los carriles hacia el norte de la Interestatal 95 en Miami-Dade el lunes en la mañana.

Las llamas se podían ver en la carretera a la altura de Ives Dairy Road. La Patrulla de Carreteras de Florida dijo que los policías fueron llamados a la escena a las 6:26 a.m.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

No estaba claro de inmediato si alguien resultó herido o cómo comenzó el incendio. El video mostraba llamas y columnas de humo.

Aunque no parecía que el incendio estuviera bloqueando carriles, estaba causando retrasos y se pedía temprano que los conductores debían tomar Biscayne Boulevard, U.S. 441 o U.S. 1 para evitarlo.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Las autoridades dijeron que los carriles hacia el norte no habían cerrados.

Es una noticia en desarrollo, regrese a Telemundo 51 para más información.