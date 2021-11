Un carro choca contra una tienda de traje de baños en Fort Lauderdale

La policía está investigando un choque ocurrido la madrugada de este martes en Fort Lauderdale, donde un carro de lujo terminó dentro de una tienda de trajes de baño, causando destrozos.

Oficiales de la Policía de Fort Lauderdale acudieron al lugar poco después de las 3:40 a.m., cerca del 2931 en East Las Olas Boulevard, donde se encuentra la tienda Heart of The City swimsuit shop.

Un Mercedes Benz plateado fue remolcado fuera del taller con graves daños en la parte delantera como resultado del choque.

La policía de Fort Lauderdale dijo que dos personas que se encontraban en el carro recibieron atención en el sitio y el pasajero fue trasladado a un hospital cercano para tratarle heridas menores.

La tienda sufrió daños y la policía dijo que cuatro maniquíes quedaron destrozados.