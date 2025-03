Ultrasonido con resonancia magnética elimina padecimiento sufrido por décadas

Orlando Avendaño por 30 años ha sufrido de temblor esencial en una de sus manos, un padecimiento que afecta toda área de su vidas, pero un tratamiento de ultrasonido en el cerebro que duró unas pocas horas le ha devuelto la libertad que estos temblores le habían quitado.

Avendaño tiene 72 años pero ha vivido los últimos treinta años con tremor esencial, una enfermedad parte de los llamados desórdenes de movimiento en donde al realizar una acción motora fina, su mano tiembla sin control.

"Cuando me llevo la comida se me cae tengo que comer con cuchara grande, y aún así a veces se me cae”, relata el hombre que acompañado por su esposa de casi 21 años cuentan como esto los ha afectado en su vida diaria.

Iliana Avendaño, esposa del paciente, cuenta que “a raíz de los nervios no ha podido comer y hemos rechazado muchas invitaciones, sociales, familiares, de visitar a gente porque le da pena”.

Pero esta situación cambió gracias a un desarrollo israelí que utiliza ultrasonido en una resonancia magnética.

El neurocirujano Lloyd Zucker explica que “la resonancia magnética básicamente enfoca al ultrasonido en un punto y es como una lupa, así que lo enfocamos en un punto dentro del cerebro que es parte responsable del temblor y al hacer eso eliminamos los temblores”.

Sin necesidad de cirugía ni de anestesia, temprano en la mañana comenzaron a preparar al paciente. Fue llevado a la sala de resonancia magnética y colocado dentro del túnel. Con tecnología de punta durante unas pocas horas el neurocirujano y otros médicos se encargaron de atacar el punto preciso del cerebro con ultrasonido hasta lograr una pequeña lesión que debe eliminar los temblores.

Y al terminar el procedimiento cuyo costo fue cubierto por Medicare, Orlando completamente consciente no lo podía creer. Fue llevado junto a su esposa quien entre lágrimas de felicidad agradeció a todos por lo que habían hecho posible.

“Este es mi truco de magia es probablemente lo más maravilloso que he estado haciendo por muchos años y puedes ver como sonrío. No me pueden quitar esto cuando ves al paciente y a su familia y lo que hace por ellos. Él va a ir a su casa y se va a sentar esta noche durante la cena y va a poder hacer todo aquello que antes no podía hacer. ¿Cómo le pones un adjetivo a esto?”, se pregunta el neurocirujano Lloyd Zucker.

Y así como llegó en la mañana, Orlando se fue de regreso a casa a las pocas horas sin temblor en la mano.

Delray Medical Center es uno de los 79 centros del país en donde se realiza este procedimiento, para más información pueden accesar a esta página web.