Ultra Music Festival: Conoce las calles que estarán cerradas en Miami y los detalles del evento

Miami se prepara para recibir a miles de personas que este fin de semana participarán en el festival de música electrónica más grande del mundo, el Ultra Music Festival que nuevamente se realizará el Bayfront Park.

Manuel Morales, jefe de la policía de Miami, advirtió que "el tráfico va a ser uno de los incidentes que va a causar más problema”, mientras Pete Sanchez, portavoz de bomberos de Miami, explicó que este evento se ha planificado por meses con la Policía de Miami y los organizadores del Ultra. Unos 100 bomberos paramédicos estarán en el evento con múltiples recursos para asistir a las personas y dar primeros auxilios si es necesario.

Se espera que más de 55 mil personas asistan cada día. Aquí le dejamos información que debe saber sobre el Ultra Music Festival y las medidas que se tomarán en Miami.

¿Cuándo es el Ultra Music Festival?

Viernes: Las puertas abren a las 4 p.m. hasta medianoche.

Sábado: Las puertas abren desde el mediodía hasta medianoche.

Domingo: Las puertas abren desde el mediodía hasta las 10 p.m.

¿Cuáles calles estarán cerradas y cómo se impactará el tráfico en Miami?

A partir de las 9:00 p.m. el jueves 23 de marzo, todo el tráfico en dirección norte de Biscayne Boulevard se desviará a los carriles en dirección sur en la calle 1 del sureste y seguirá la trayectoria normal en la calle 4 del noreste.

Todo el tráfico de Biscayne Boulevard hacia el sur se desviará hacia el oeste en la calle 6 NE (Noreste) .

No habrá tráfico hacia el sur en Biscayne Boulevard desde la calle 6 NE (Noreste) .

Todo el tráfico hacia el sur se desviará hacia la 2a avenida NE y la avenida North Miami.

El acceso a PortMiami permanecerá abierto durante todo el evento en la calle 5 NE. Los funcionarios aconsejan a los conductores que utilicen el túnel de Port Miami al que se puede acceder desde la Interestatal 395.

Las barricadas se quitarán a las 10 p.m. el domingo y el tráfico reanudará los patrones regulares.

Servicio de Metromover y Metrorail

El servicio del Metromover y del Metrorail extenderá sus horarios de 5:00 a.m. a 2:00 a.m. el viernes y el sábado. El domingo su horario concluirá a medianoche.

El estacionamiento en cualquier garaje o lote de Metrorail cuesta $4.50 por día. Los estacionamientos permanecerán abiertos hasta el día siguiente.

Los pasajeros del transporte público pueden pagar el estacionamiento en los garajes y lotes de superficie de Metrorail en las máquinas expendedoras de boletos o a través de dispositivos móviles con la aplicación PayByPhone.

Otras medidas de seguridad

Los organizadores aseguran que la seguridad de los participantes y residentes es la prioridad de este evento que reúne a personas de más de 100 países.

Habrá una política de tolerancia cero que prohíba el uso y la posesión de drogas ilícitas. Las leyes de narcóticos se harán cumplir estrictamente y los oficiales de policía trabajarán en el evento de manera encubierta.

Se insta a los asistentes al evento a mantenerse hidratados y las carpas de primeros auxilios estarán claramente visibles y ubicadas en todo el recinto del evento para ayudar a cualquier persona que lo necesite.

No estarán permitidos bolsos cerrados y se sugiere no llevar ningún tipo de bolso, aunque no están prohibidos los bolsos transparentes pequeños.

Los DJs y artistas presentes en el evento

Ultra exhibirá innumerables DJs durante todo el fin de semana.

El viernes subirán al escenario principal Martin Garrix, Zedd, Afrojack, Gryffin, Charlotte De Witte, Endless Summer y Frank Walker.

Marshmello, Alesso, Hardwell, Tiesto, Armin Van Buuren, Dom Dolla, Vintage Culture, Nicky Romero, Fedde Le Grand, MYKRIS y Syn Cole actuarán en el escenario principal el sábado.

Swedish House Mafia, David Guetta, Oliver Heldens, Tchami, Vini Vici, Timmy Trumpet, Deorro, Cedric Gervais y Kapuchon cerrarán el escenario principal el domingo.

Para más información sobre el evento visite el sitio del Ultra Music Festival.