Últimos datos del COVID-19 en el sur de la Florida

Otro día con más de 10 mil casos positivos de coronavirus en la Florida. Mientras se confirman las muertes de 90 residentes en el estado por COVID- 19 en las últimas 24 horas. En Orlando el gobernador se unió a One Blood en sus esfuerzos por lograr que personas que se han recuperado del virus donen sangre.

El gobernador de DeSantis asegura que “hay un aumento de demanda por parte de los hospitales por plasma que utilizan con éxito para tratar a muchos pacientes”.

El gobernador hablaba a la vez que manifestantes golpeaban en las ventanas del recinto e interrumpieron la conferencia de prensa acusándolo de mentir al público. DeSantis confirmo la próxima llegada de un cargamento de Remdisivir, un medicamento que muchos médicos han estado pidiendo para sus pacientes y que se había agotado.

“Agilizamos un envío hace dos semanas y otro que llegara a los hospitales hoy mismo afirmo a gobernador”.

Telemundo 51 pudo confirmar que oficiales del condado se reunieron con representantes del departamento de salud estatal al descubrir discrepancias en la forma en que están calculando el porcentaje de casos positivos en Miami-Dade. Aun con esa supuesta discrepancia el último porcentaje se mantiene sobre el 20%.

Ayer los hospitales del condado reportaron 2,278 pacientes ingresados por COVID- 19, un número que ha ido en aumento, salvo el 15 de Julio, que disminuyó a 2016 .

Carlos Hernández, alcalde de Hialeah, dijo que “nuestros hospitales están al tope y por eso es algo no habido unidad alguna”.

El alcalde afirma que es hora de una sola estrategia para todo el sur de la Florida. Y apunta a la disparidad en toques de queda y cierres en esta etapa de la pandemia.

“No hay una línea una dirección hacia abajo que todos estemos en la misma página ahora ayudarnos unos a los otros porque a lo último esto no se puede arreglar por pieza”.

El alcalde de Miami Dade se está enfocando en hacer cumplir las órdenes de emergencia. Desde el jueves la policía ha emitido 115 multas civiles de las cuales 48 han sido a negocios y 67 a individuos.

Alvaro Zabaleta, de la Policía de Miami-Dade asegura que “la mayoría es por no utilizar máscaras obviamente cuando es distanciamiento eso cae en el negocio, porque los negocios tienen que establecer parámetros, avisos, la capacidad adecuada”.

Las multas contra los negocios son de $500 y a los ciudadanos de 100. En cuanto al toque de queda en Miami Dade es de 10pm a 6 am. Y en Broward de 11 pm a 5 am Y en Miami Beach de 8 pm a 5 am.