Último adiós al hombre muerto en accidente en el que una chofer ignoró una luz roja

Hoy, en un emotivo acto en el parque Amelia de Hialeah, familiares y amigos se reunieron para darle el último adiós a Abraham Molina, un nicaragüense de 42 años que perdió la vida en un trágico accidente automovilístico.

El accidente ocurrió cuando la conductora Maecee Lathers, de 24 años, ignoró una luz roja y chocó contra el vehículo en el que Molina viajaba junto a sus amigos. La joven, que según informes estaba bajo la influencia de drogas, intentó huir de la escena tras el impacto, lo que ha intensificado el dolor y la indignación de los afectados.

Silvia Suyen Molina, hermana de la víctima, expresó entre lágrimas la dificultad de despedirse de su hermano en tales circunstancias. "Yo no me puedo despedir, no es una forma de despedirse, una caja…", lamentó Silvia al recordar el momento en que recibió los restos de Abraham. La pérdida ha sido devastadora para su familia, especialmente para su madre, quien ahora enfrenta un dolor inimaginable.

Juanita Hernández, quien milagrosamente sobrevivió al accidente, también compartió su inmenso dolor. "Por la irresponsabilidad de alguien lo perdimos, su familia está destrozada", afirmó, reflejando el sentimiento de impotencia y tristeza que embarga a todos los que conocieron a Molina. Juanita y Abraham estaban a punto de casarse, y soñaban con envejecer juntos. "Pero me lo quitaron muy pronto", confesó con la voz quebrada.

Los recuerdos de Abraham Molina están llenos de cariño y admiración. Su hermana Silvia lo describió como un hombre que siempre encontraba la manera de hacer reír a los demás, bromeando sobre su atractivo y llamándola "negra" con un cariño que ahora extrañará profundamente. Su hijo, Abraham Molina Jr., lo describió como una persona "muy noble, honesta, y feliz con la vida". Amigos como Diana Pozo lo recordaron como una de las "mejores personas, con un corazón sincero".

El dolor de la despedida se hace aún más profundo con la promesa de llevar los restos de Abraham a su Nicaragua natal, donde su madre podrá darle el último adiós. "Vas a regresar a Nicaragua hecho polvo", dijo su hermana Silvia, reflejando la tristeza y el vacío que su ausencia ha dejado en quienes lo amaban.

Mientras la familia de Abraham Molina lucha por encontrar consuelo en medio del duelo, también claman por justicia. La conductora del vehículo enfrenta varios cargos, incluidos dos de homicidio involuntario. El trágico accidente no solo ha arrebatado la vida de Abraham, sino también la de su amigo Jesús Anzelmi, dejando a Juanita Hernández como la única sobreviviente.