Ucranianos en Miami realizan misa por la paz y el cese de la invasión

Mientras Kiev vive su primer domingo bajo los ataques del ejército ruso, la comunidad ucraniana en Miami realizó una misa por la paz y el fin del hostigamiento ruso que fue difundida primero en inglés, después en ucraniano.

Caras serias, tristeza y mucha reserva se veía entre los participantes. La comunidad ucraniana en Miami que profesa la religión católica, se reunió este domingo en la Iglesia Asunción de la Santísima Virgen María para pedir el fin de la invasión rusa.

El Diácono Paul Galadza, de Assumption of Blessed Virgin Mary Ukrainian Catholic Church, dijo que era una situación aterradora porque le parece estar repitiendo lo sucedido cuando los comunistas llegaron a su aldea en Ucrania en 1944. Asegura que algunos de sus amigos nunca pudieron regresar a su patria por culpa del comunismo y ahora no sabe qué pueda suceder.

Leibovitz Huertas, ucraniana que vive en Miami, precisa: “Nosotros sabíamos que iba a pasar esto, porque pasó en el 2004 y después en el 2014, y ahora otra vez se repite la misma situación, pero ahora no hay camino atrás porque no queremos más comunismo.”

Por su parte, Nataliya Bobadilla, otra ucraniana residente de Florida recuerda que su propio padre está allí. "Protegiendo Kiev, protegiendo nuestro hogar, asegurando que nuestra familia pueda regresar de vuelta". Dijo Nataliya quien desde el comienzo de los ataques del ejército ruso no ha dejado de manifestarse.

Después de la misa que comenzó a las 9 de la mañana, se unieron decenas de ucranianos frente al templo. Entonaron las notas del himno nacional y con orgullo enarbolaron la bandera de Ucrania.

Hoy también recibimos noticias desde Odessa. Liudmila Leiva informó que “la gente que no puede usar armas, no saben, o no tienen fuerza hacen otras cosas, traen comida, traen medicamentos, se preparan para que nuestros militares tengan todo lo que necesitan".

Liudmila dice que su hermano continúa combatiendo en Mariupol, que este domingo "la situación dónde está él es súper tensa, muy tensa, muy peligroso y estamos muy preocupados".

Según varios residentes de Kiev, cómo la población no pudo ir a la iglesia, los sacerdotes fueron a los refugios y a los sótanos para celebrar la Eucaristía.