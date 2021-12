Turista es robada en un hotel y queda varada sin pasaporte en Miami

Maria Laura Silva es venezonala. Actualmente vive en Chile, pero vino de visita a Miami y se hospedó en un hotel y la noche del pasado primero de diciembre, cuando regresó a su habitación le habían robado.

Según la presunta víctima, los artículos que le robaron están valorados en unos 4 mil dólares. Todo lo tenía en sus maletas y bajo llave, porque al día siguiente iba a volar de regreso a Chile, pero el robo también impidió ese viaje.

“Yo todavía sigo en shock. Yo ni siquiera pienso en que esto que me pasó”, precisa Silva, quien cuenta que “estaban rotas las maletas, de intentar forcejear los candados, pero no los pudieron abrir. Y terminaron rompiendo las maletas”.

Según contó, se habían llevado prácticamente todas sus pertenencias. “La persona que fue eligió lo que se iba a llevar. Dejó cosas afuera y otras se las llevó, cerró de nuevo las maletas. Las volvió a poner donde” estaba.

La mujer enseguida notificó al hotel, pero según dice, fue muy decepcionante la manera en que reaccionaron. “Nos dijeron que no tenían nada que hacer, porque habían revisado las cámaras y no vieron nada sospechoso” cuenta la mujer.

“Yo sentía que no estaba recibiendo ningún tipo de ayuda. Todo el mundo te escucha, pero si no hacen algo por resolverte, eso no sirve de nada".

En medio de su desesperación, supo que la persona que se hospedaba en la habitación del frente, también le habían robado. Un bolso con varias pertenencias y una computadora.

Ambas tenían en común que el presunto robo ocurrió el día antes de regresar a sus países. Cuando apenas les quedaría tiempo para reclamaciones. Sin embargo, Maria Laura no pudo volver a Chile porque también se habían llevado su pasaporte y ahora está varada.

“Aquí no hay embajada ni consulado venezolano. Estoy tratando de tramitar las cosas con la embajada de Chile que me está ayudando en eso”.

Fuimos al hotel y nos dijeron que la persona que está a cargo de este incidente, no trabaja los fines de semana. Enviamos un correo y estamos a la espera de respuesta.