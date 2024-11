Trump respalda a Nicole Reinoso para el Concejo de la ciudad de Doral

El presidente Donald Trump respaldó a Nicole Reinoso, una figura emergente que debuta en la política local, para el Concejo de la Ciudad de Doral. El apoyo, anunciado a través de la plataforma Truth Social, ha generado tanto entusiasmo entre sus seguidores como cuestionamientos por parte de su oponente, Juan Carlos Esquivel, quien apunta a posibles intereses detrás de este respaldo.

En su publicación matutina, Trump expresó: "Nicole Reinoso tiene mi apoyo completo y total para el Concejo de la Ciudad de Doral. Trabajando con la maravillosa alcalde de Doral, Christi Fraga, Nicole ayudará a hacer crecer la economía, crear grandes puestos de trabajo y entregar el Sueño Americano a los residentes. Voten por Nicole Reinoso".

La propia Reinoso aseguró en una entrevista que el respaldo de Trump refleja una alineación de valores y prioridades. "Estoy sumamente honrada por el apoyo de nuestro presidente. Durante su visita de campaña compartimos ideas sobre seguridad, tráfico y más programación para las personas de la tercera edad. Creo que él sintió que compartimos principios comunes", dijo.

Por su parte, el candidato Juan Carlos Esquivel, un veterano activista local y comisionado del Partido Republicano en el Distrito 40, no tardó en cuestionar el proceso detrás del endoso. "No hicieron su diligencia correcta. No me llamaron, no me preguntaron", aseguró Esquivel, quien vinculó el apoyo de Trump a un polémico proyecto inmobiliario.

Se refiere a Doral International Towers, un desarrollo de lujo que incluye 1,429 condominios y 141,000 pies cuadrados de espacio comercial, planificado junto al complejo Trump National Doral. Este proyecto, que ya fue aprobado en una primera votación por un estrecho margen de 3 a 2, tendrá su decisión final en una segunda lectura.

"Este proyecto va a traer mucho tráfico a la ciudad, especialmente en la 87 Avenida. Estoy de acuerdo con la inversión, pero debe hacerse con orden. No podemos seguir desarrollando a desproporción cuando la infraestructura actual no lo soporta", advirtió Esquivel.

El candidato insinuó que el respaldo de Trump podría estar relacionado con esta votación decisiva, ya que quien gane el escaño en disputa tendrá un papel crucial en la próxima deliberación.

Reinoso rechazó rotundamente las insinuaciones de que su voto pueda estar influenciado por intereses externos. "Ese proyecto ya está básicamente aprobado; lo que falta es una fase de zonificación. No importa quién me apoye en el futuro, siempre actuaré con transparencia. Mi voto no será condicionado en ninguna manera", afirmó.

La candidata también insistió en que su enfoque principal será el bienestar de los residentes de Doral, priorizando temas como la seguridad, la movilidad urbana y programas para los adultos mayores.

La elección del próximo 10 de diciembre marcará un momento crucial para Doral, no solo por la importancia del escaño en disputa, sino también porque será la última vez que se realice una segunda vuelta. A partir de las enmiendas aprobadas el pasado 5 de noviembre, el candidato con mayor número de votos en una primera ronda será declarado ganador sin necesidad de un desempate.