Trump concede indultos a personas residentes en la Florida

Fue una de sus últimas medidas como presidente de Estados Unidos, en sus últimas horas de la Casa Blanca. Donald Trump realizó una oleada de perdones que benefició a más de 140 personas: 74 indultos y 70 sentencias conmutadas.

Steve Bannon estaba acusado de conspiración a cometer fraude por presuntamente engañar a miles de inversionistas que creyeron que su dinero estaba destinado levantar el muro a lo largo de la frontera con México que había prometido Trump. Sin embargo, supuestamente desvió más de un millón de dólares para cubrir sus propios gastos personales, como parte de una orden anunciada esta madrugada, Bannon recibió el indulto o perdón del presidente mientras conmutó las sentencias de otros.

Mike Hernandez, analista político, dice: “El presidente de Estados Unidos antes de salir de la Oficina Oval tiene la autoridad de personar cargos contra un americano o conmutar, cuando estas conmutando una sentencia no es declarando la persona inocente es cambiar la sentencia”.

En el caso de Bannon elimino la sentencia por completo, algo que llamo la atención porque aún faltaban meses para el juicio y este beneficio usualmente es para personas que ya fueron convictas y están cumpliendo sus sentencias. Quizás por eso no hizo lo que algunos esperaban.

“Lo que si me sorprendió es que no perdonara a Rudy Guliani, que pudiera enfrentar cargos federales o a miembros de su familia y no tomo el paso Tran controversial de perdonarse el mismo de cualquier cargo que le pudiera presentar en el futuro el gobierno federal eso si me sorprendió”, dice Hernández.

Mientras si conmuto la sentencia de un vecino se su nuevo hogar en Palm Beach con lazos al sur de la Florida. El doctor Salomon Melgen había sido sentenciado hace 4 años a 17 años por defraudar al medicare por millones de dólares. Esta medida fue a petición de los congresistas Bob Menéndez y Mario Diaz Balart además de miembros de la rogada 2506. El Brigadista Feliz Rodríguez declaro “EL Doctor Melgen asistió a muchos miembros de la Brigada con problemas de la vista con cirugías y medicamentos de forma gratuita, por eso apoye su indulto.

Y un nombre muy conocido en el sur de la Florida recibió un perdón total. El banquero multi millonario Abel Holtz de 86 años, se declaró culpable en 1995 interferir a una investigación federal en el caso de sus sobornos al alcalde de Miami Beach en aquel entonces. En su perdón la Casa Blanca cita el apoyo del congresista Mario Diaz Balart y las numerosas obras caritativas de Holtz.

Mientras que los raperos Little Wayne y Kodak Black fueron perdonados por cargos de posesión de armas de fuego.