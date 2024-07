Triple tiroteo deja 2 muertos en West Little River

Una mujer y un hombre fueron asesinados a tiros y otro hombre está luchando por su vida después de un tiroteo en West Little River el viernes por la noche.

La escena rodeó un parque de casas móviles en N Miami Avenue y 79th Street. La policía de Miami-Dade dijo que sucedió a las 8:55 p.m.

Dos de las víctimas, que no han sido identificadas, murieron en el lugar, dijo la policía. Un hombre fue trasladado al Ryder Trauma Center en estado crítico.

"Me siento mal, me siento muy mal", dijo Pascal, quien vive a unas puertas de donde ocurrió el tiroteo.

Pascal, quien no quiso dar su apellido, dijo que no le sorprende oír hablar de la violencia armada en su vecindario.

"Cuando miras alrededor de Estados Unidos, dondequiera que puedas ir, hay disparos, disparos, disparos, no hay nada que puedas hacer al respecto", dijo.

Varios vecinos le dijeron a Telemundo 51 que normalmente ven a la policía en el parque de casas móviles realizando vigilancia con frecuencia.

"Es preocupante. Quiero decir, generalmente hay mucha actividad policial, así que me sentí un poco cómoda al ver eso, pero solo tipo supervisión. No me di cuenta de que alguien resultó herido o muerto, peor aún", dijo Lizzette a las cámaras de Telemundo 51.

Lizzette acaba de mudarse la semana pasada. Es madre soltera con tres hijos y dijo que la seguridad es una prioridad absoluta, pero tratar de encontrar algo asequible lo hace difícil.

Ahora está reconsiderando si este es el mejor lugar para su familia.

"Es alarmante y reconsideraré quedarme aquí por más tiempo", dijo Lizzette.

Esta es una noticia en desarrollo, manténgase con Telemundo 51 para más información.