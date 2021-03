Trifulca por intento de desalojo de inquilina en Hialeah

La casa de la discordia está dividida en dos. En una parte los inquilinos y en otra los dueños. Ahora, las pertenencias de los inquilinos continúan en la calle tras un intento de desalojo frustrado por la intervención de la policía.

Según los dueños, la inquilina lleva 14 meses sin pagar renta ni agua ni luz.

La vivienda está ubicada en la 21 calle de Hialeah en donde alquilan Sihara Posada y su hijo. Los propietarios de la vivienda han tenido en su posesión una orden de desalojo desde agosto del año pasado, por supuesta falta de pago, pero fue hasta esta semana que vieron una oportunidad para hacerlo, cuando Sihara se ausentó por unos días, y sacaron todas las cosas y cambiaron las cerraduras.

Al ver que no podía entrar al domicilio, la inquilina llamó a la policía de Hialeah.

“No está bien, porque ahora mismo yo no tengo familia, no tengo ayuda de nadie, no tengo para donde ir”, dice la inquilina.

Los propietarios dicen que la mujer no tiene un contrato, que el contrato lo hizo el padre de su hijo, que nunca vivió en el lugar.

“Yo debo renta desde que perdí el trabajo por el coronavirus, pero no he visto un papel, porque pusieron candado y no me llega correspondencia”, dice la mujer, aunque lleva mucho más tiempo sin pagar de lo que lleva la crisis del covid-19, según lo dicho por los dueños.

“Somos dos personas mayores que estamos sufriendo y no dormimos, llorando, porque nos vemos imposibilitados de todo”, dice uno de los dueños.

Los dueños dicen que al no tener electricidad todo en la nevera se les echó a perder.

“Mira esto como está lleno de gusanos”, dicen.

Esta tarde las autoridades controlaron la tensa situación, y la policía fue y les abrió.

La situación es difícil, ya que el presidente Joe Biden extendió la prohibición de desalojos de inquilinos por falta de pago hasta el 31 de marzo, y desalojar a un inquilino por falta de pago es ilegal. Por eso, hasta esa fecha, las órdenes de desalojo no serán ejecutadas.

Lo único que pueden hacer es solicitar ayuda del condado.

“Tienen que haber archivado el desalojo en la corte, haber ido a la audiencia con el juez y tener una orden de remover al inquilino de la casa, con esos requisitos vas a la página web y puedes obtener 3000 en asistencia”, dice una abogada.

“La ayuda que se la den a ella, pero yo quiero que se vaya, mi tranquilidad no vale todo el dinero del mundo”, dice el propietario.

Para buscar ayuda pueden llamar a:

Inquilinos: 305-723-1815.

Propietarios: 786-688-2440