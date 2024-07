Tres días consecutivos de calor récord en el planeta

Esta semana, la Tierra ha vivido una ola de calor sin precedentes, impulsada por océanos que no se enfrían, una Antártida extraordinariamente cálida y el agravamiento del cambio climático. Según el servicio climático europeo Copernicus, el domingo y el lunes fueron los días más calurosos jamás registrados.

Carlo Buontempo, director del servicio climático europeo Copernicus, comentó que es probable que cuando lleguen los datos del martes, se habrá registrado un tercer día consecutivo de calor récord a nivel mundial. "Estas máximas no suelen ser eventos aislados", dijo Buontempo.

Datos provisionales de satélite publicados por Copernicus el miércoles indican que el lunes fue 0,06 grados Celsius más caluroso que el domingo, que a su vez fue 0,01 grados Celsius más caluroso que el anterior récord del 6 de julio de 2023.

Además de los océanos más cálidos y la Antártida, el oeste de Estados Unidos y Canadá, así como el este de Siberia, han experimentado temperaturas especialmente elevadas en los últimos días.

¿Qué son los gases de efecto invernadero y de dónde provienen?

Los gases de efecto invernadero son componentes en la atmósfera que retienen el calor del sol, ayudando a mantener la Tierra a una temperatura adecuada para la vida. Sin embargo, actividades humanas como la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) han incrementado la concentración de estos gases, principalmente dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxidos de nitrógeno (NOx). Este aumento atrapa más calor en la atmósfera, elevando las temperaturas globales.

Este es el cambio climático causado por el hombre en acción, según Buontempo y otros científicos. "El clima en general se está calentando como consecuencia del incremento de los gases de efecto invernadero", explicó. Más de 1,600 lugares en todo el mundo igualaron o superaron récords de calor en los últimos siete días, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU.

Los climatólogos sostienen que podría ser el período más cálido en 120,000 años debido al cambio climático provocado por el hombre. Aunque no se puede estar seguro de que el lunes fue el día más caluroso en ese período, las temperaturas promedio a largo plazo no han sido tan altas desde mucho antes de que los humanos desarrollaran la agricultura.

"La Tierra ha establecido récords de calor durante 13 meses consecutivos. La temperatura global promedio del último año es más de 1,5 grados Celsius más alta que en tiempos preindustriales, lo que parece superar el límite global acordado para el calentamiento", explicó Buontempo. "Cuando se estableció ese umbral en 2015, se pensó que se aplicaría durante 20 o 30 años, no solo 12 meses".

Buontempo indicó que las altas temperaturas de los últimos días son consistentes con la idea de un cambio en la tasa de aumento de la temperatura, aunque es demasiado pronto para llegar a conclusiones definitivas. Otros científicos no ven señales de aceleración.

Julio es generalmente el mes más caluroso para el planeta en su conjunto, dijo Buontempo. Aunque 2024 ha sido extremadamente cálido, lo que ha llevado a este récord es un invierno antártico más cálido de lo habitual, con temperaturas entre 6 y 10 grados Celsius por encima de lo normal. Lo mismo ocurrió en el continente austral el año pasado cuando se estableció el récord a principios de julio.

Si no fuera por la Antártida, es probable que el récord no se hubiera roto, añadió Buontempo. El fenómeno de El Niño, una fase de calentamiento temporal del Pacífico que altera el clima mundial y eleva las temperaturas globales, terminó a principios de este año, y se espera una fase más fresca de La Niña. No obstante, el efecto de El Niño persiste, y los océanos han estado rompiendo récords de calor durante 15 meses.

El servicio Copernicus comenzó a mantener registros de calor en 1940, pero las mediciones de los gobiernos de EE.UU. y el Reino Unido se remontan a 1880. Buontempo y otros científicos afirman que es probable que 2024 sea más caluroso que el récord de 2023.

Los registros de temperatura global promedio suelen ser rotos por fracciones muy pequeñas de un grado, como fue el caso de este: la temperatura del lunes fue solo 0,01 grados Celsius más alta que el récord de 2023. Sin embargo, Buontempo subrayó que lo que realmente nos afecta no es la temperatura media global, sino lo que está sucediendo en nuestro entorno cercano, en nuestros ríos y montañas.

Fuente: Servicio Climático Copernicus, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA)