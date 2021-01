Tres arrestados por caso de ira en la carretera

Las autoridades continúan buscando a los motociclistas involucrados en este caso de ira en la carretera. Fotografías y el impactante video del ataque es difundido por las redes sociales y los medios de comunicación, esto habría ocasionado que uno de los involucrados se entregara a la policía.

Jermin de León, de 36 años está recluido en la cárcel del condado Lee tras haber presuntamente participado en esta agresión registrada el 9 de enero, enfrenta el cargo de agresión agravada y daños a la propiedad.

Las autoridades también arrestaron a Ramón Medina Santiago, quien tras el incidente huyó a Ohio con sus dos hijas mellizas de 6 años. Y a Roberto Aponte.

Hablamos con la víctima, Jeremy Harris, prefiere no mostrar su rostro por las secuelas que dejó la agresión, pero si nos autorizó mostrar esta fotografía del día del ataque, el resultado: fisura en el cráneo, laceración en el rostro con doce puntos de sutura, además de golpes y moretones en todo su cuerpo, principalmente en su cara.

“Cuando ellos me atacaron, yo solo quería irme, no temía por mi vida, pero quería detener la situación, pero cuando me di cuenta se había intensificado y se había convertido en una situación muy peligrosa”, dijo Harris.

Jeremy trabaja en servicios de entrega y nos dijo que ese día estaba retrasado y le reclamó a los motociclistas por bloquear el tráfico. Inmediatamente después los sujetos presuntamente lo persiguieron, rompieron los vidrios de su carro y lo golpearon brutalmente. Dice estar agradecido por el arresto de uno de los involucrados.

“Yo estaba más preocupado por la persona que me estaba golpeando en la cabeza con la llave inglesa, esa persona es la que me preocupa más, pero en general estoy contento con el arresto”, dijo Harris.

Alto al crimen del suroeste de Florida cree que los sospechosos podrían estar involucrados en otros casos similares.

Puede comunicarse de forma anónima con la Línea de Alto al Crimen del Suroeste de Florida si tiene información sobre los sospechosos.