Trece candidatos buscan un puesto por el distrito 2 para la Comisión de Miami

Trece candidatos se han presentado para llenar el escaño que dejó vacante Ken Russell, al decidir postularse para un cargo federal. Hay elecciones especiales en Miami para el distrito 2 compuesto por los vecindarios costeros de la ciudad, y será una campaña muy rápida.

La elección es el 27 de febrero. Y aquí le presentamos los 4 más conocidos y que han sido más activos en la comunidad o el gobierno.

Trece residentes del distrito 2 se han presentado como candidatos para enfrentar el reto de ser parte de esta comisión y tienen grandes planes para el distrito compuesto por los vecindarios costeros de la ciudad.

Sabina Covo dice: “poder en un momento u otro decir que tenemos un medioambiente que está seguro ser resilientes”.

Eddy Leal afirma que lo que “necesitamos primero es tener a nuestros policías y bomberos bien apoyados Necesitamos estaciones de bomberos y la infraestructura”.

El abogado Lorenzo Palomeres, por otra parte, se enfoca en una problemática medular: los seguros. Dice que es importante “quitarnos el matrimonio que tenemos con Citizens, la compañía de seguro estatal y buscar nuestro propio seguro”.

Mientras que Martin Zilber defiende que “todo empieza con la seguridad, seguido por los parques y los espacios verdes”.

Sabina Covo es empresaria, fue reportera de noticias y lleva más de 20 años viviendo en el distrito. Con menos de un mes para hacer campaña ha acudido a las redes sociales para dar a conocer su mensaje.

“Siento que de una parte u otra la comisión de Miami ha estado gastando mucho tiempo disputándose los problemas como parte de mi carrera me he pasado más de 20 años cubriendo la política. Creo que tenemos que llegar a consenso”, dice Covo

Eddy Leal, un abogado de Brickell que trabajó como abogado del alcalde actual, afirma que hay preocupación entre los residentes y los empleados por la forma en que están manejando los asuntos en la ciudad.

“Muchos empleados que tienen mucho años con conocimiento de la ciudad y mucha experiencia, se han ido y ese momento muy trágico que tenemos que revertir lo antes posible Porque estamos perdiendo conocimiento que es imprescindible para la mejora de nuestros residentes al fin al cabo”, dice Leal.

El ex juez de circuito Martin Zilber ha vivido toda una vida en Coconut Grove, ha sido miembro y ha encabezado varias juntas cívicas y comunitarias.

“Es exactamente por mi experiencia que me estoy postulando. Tendré la habilidad de trabajar con las distintas facciones de la ciudad de una manera productiva. Si no puedes formar coaliciones no se puede lograr nada”, dice Zilber.

Lázaro Palomares abogado de Coconut Grovel, quien trabajó en las campañas de Donald Trump a la presidencia, se postula por un distrito de mayoría demócrata, pero él dice ser centrista.

“Hoy la composición es mayoritariamente demócrata. No me vengan a decir que si soy demócrata, soy Republicano hay 13 demócratas y estoy yo.

Las elecciones serán el 27 de febrero, y la votación anticipada comenzará el 24. En una elección especial como esta, no hay segunda vuelta, y quien tenga la mayor cantidad de votos gana el escaño.