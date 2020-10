Tras salir de la cárcel habla la madre acusada de abandonar a sus 7 hijos

Una madre que recibió varias acusaciones de negligencia infantil habla en exclusiva con Telemundo 51 sobre un caso que la llevó a la cárcel y del que ahora enfrenta cargos.

Algunos de sus niños le dijeron a la policía que a veces tenían que desayunar arroz por falta de comida y que pasaban largos períodos solos en la vivienda, pues su madre no siempre venía a atenderlos y al parecer tampoco habían sido inscriptos en la escuela.

El menor de los hijos de la presunta acusada estaba bajo custodia del padre de la criatura, un hombre que habría tenido problemas con los hijos mayores de su esposa, por lo que enfrentaba una orden de restricción.

Pero todo cambió hace solo unas horas, el cubano fue acusado de cargos de abuso infantil y asalto agravado, luego de que se resistiera a entregar a la bebé a las autoridades, que intentaban ponerla bajo custodia legal.

La madre acusada de abandonar por dos meses a 7 de sus hijos y dejarlos solos en una casa sin las condiciones elementales y sin comida, salió bajo fianza y contó su versión de los hechos.

Ella reconoce que la familia enfrenta problemas desde que vivían en San Diego, California. Se mudaron a Miami hace solo 4 meses, pero de ese tiempo los menores le dijeron a las autoridades que no habían tenían atención medica ni una alimentación adecuada.

“Te digo la verdad, los dos niños mayores hicieron ese reporte porque yo les dije que iba a encerrar al niño en un centro de ayuda. Es un shelter con teeneger (adolescentes) que les dan terapia”, explicó la madre.

Un hombre que se identifica como su actual pareja conversó con Telemundo 51

Henry Laso es su actual esposo y padre de su octava bebé recién nacida. Él no podía vivir en la casa con todos los menores, pues “tenía una orden de alejamiento de los dos niños mayores”.

Según las autoridades, Laso agredió en julio a uno de los hijos, -según él acusado-, para defender a su esposa.

“Todo el mundo que me conoce sabe que mi hijo me da golpes, me decían acúsalo, pero yo quiero ayuda para mi hijo. Me dio embarazada desde San Diego, y aquí” seguían los golpes al decir de la madre, quien alega que en su defensa el cubano golpió a los menores.

Mientras Elidiesneins Pérez estuvo detenida, Laso se hizo cargo de la bebé, pero en la noche del viernes la policía le quitó a la niña tras atrincherarse varias horas en su vivienda.

La esposa piensa que se trató de un mal entendido por un error de traducción con un trabajador social mientras discutían sobre la custodia de la niña.“Le dijeron que le iban a traer a una trabajadora que hablaba español y no fue así. El tiene obsesión con su bebé, le dijeron que no se la iban a quitar”.

Laso fue arrestado y enfrenta cargos de abuso infantil y asalto agravado, mientras la menor de los hijos está bajo custodia de las autoridades, pues la madre sigue en serios problemas con la ley, pero dice estar esperanzada en recuperar a sus hijos y encontrar ayuda para ellos.

Contactamos a la policía referente a los cargos relacionados con esta familia, pero hasta el momento las autoridades no han contestado nuestra solicitud.