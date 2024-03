Tras las rejas tres acusados de abuso sexual infantil en el condado Palm Beach

MIAMI, Florida - El abuso sexual infantil ha sido identificado como una crisis de salud pública por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CdC), según afirmaciones de Carolina Meza, terapeuta primaria de Safe Home - Safety Net. Meza, quien trabaja con víctimas de distintas formas de abuso, asegura que los niños que han sido abusados suelen mostrar signos claros de su trauma.

"Cuando uno ve que el niño de repente empieza a cambiar su manera de actuar, su comportamiento en la escuela, en la casa, que repente el niño era social ya no es social, sacaba buenas notas en la escuela ya no saca buenas notas en la escuela, quería leer ya no quiere leer, quería ir a jugar ya no quiere jugar", explicó Meza.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Además de estos cambios en el comportamiento, Meza señala otras señales que podrían indicar un problema: "las señas de regresión, por ejemplo, que se empieza a chupar el dedo, se hace pipí en la cama y quiere dormir con los padres otra vez".

Estas advertencias cobran especial relevancia en el contexto de recientes arrestos por asalto sexual a menores en el condado Palm Beach. Mathew y Walquiria Cassini, junto con Ryan Londono, fueron detenidos por la oficina del alguacil, enfrentando cargos relacionados con actos sexuales transmitidos en línea y que se habrían prolongado durante al menos 5 años. Las autoridades, incluyendo al FBI, participaron en la investigación de este caso alarmante.

En otro caso, Ashley Marie Lynch fue arrestada la semana pasada por posesión de vídeos de actos sexuales realizados por un niño, los cuales fueron encontrados en su teléfono celular que había olvidado en un bar. Y a principios de febrero, Damian Conti, un profesor de inglés de South Tech Academy, fue arrestado y acusado de cometer crímenes sexuales contra una de sus estudiantes menores de edad.

Ante la sospecha de algún tipo de abuso, las autoridades instan a la comunidad a denunciar de forma anónima al Departamento de Niños y Familias de Florida al número 1-800-962-2873. Es vital estar alerta a los signos que los niños pueden estar dando y tomar acciones para proteger su bienestar.