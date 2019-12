Tragedia de Navidad: dos personas perdieron la vida en un accidente vehicular

Un accidente de auto dejó a dos familias de luto, luego de que el vehículo en que viajaban dos jóvenes quedara impactado contra unas palmas en medio de una vía en el norte del condado Broward.

La policía reabrió la carretera después del accidente mortal que ocurrió temprano en la mañana en Royal Palm Boulevard este día de Navidad.

Los oficiales del Departamento de Policía de Margate llegaron al lugar cerca de la cuadra 6500 de Royal Palm Boulevard alrededor de la medianoche después de recibir varias llamadas sobre un auto que se había volcado en la vía.

La policía dijo que el Honda Civic viajaba hacia el oeste a alta velocidad cuando el conductor perdió el control y golpeó los separadores de los carriles, haciendo que se incrustara contra un árbol y se partiera en pedazos.

Dos personas fueron expulsadas del auto y quedaron en medio de los carriles en sentido este, donde otro automóvil pudo haberlos golpeado. Ambos murieron en el lugar del accidente. Las víctimas fueron identificadas como Craig Williams, de 24 años, y Reyana Sanaa, de 19 años, ambos residentes de North Lauderdale.

La policía no dio a conocer ningún detalle sobre la causa del accidente, no se sabe si el alcohol o la velocidad influyeron en la tragedia. Se conoce que el conductor del segundo automóvil involucrado no resultó herido y permaneció en la escena.