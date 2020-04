Trabajan para hallar vacuna en instituto del SW de Florida

Scripps Research, un instituto en la ciudad de Júpiter es donde en este momento hay más de 100 científicos trabajando sin parar tratando de obtener una vacuna contra el coronavirus.

“Creo que la buena noticia es que este virus es un virus muy fácil de abordar”, dice el Dr. Michael Farzan.

Se refiere al coronavirus y el trabajo por conseguir tanto un medicamento antiviral como una vacuna. En el interior de Scripps Research Institute en la ciudad de Jupiter, decenas de cientificos trabajan por lograr esta meta.

En relación al antiviral, esta es la situación: “Estamos muy cerca de eso, pero no sabemos cuán efectivo estos antivirales pueden ser Y depende si se pueden usar en individuos que estén muy enfermos o no, no lo sabemos y tampoco sabemos si harán que la enfermedad sea menos severa o te permita en realidad estar caminando”, dice Farzan.

La otra prioridad es la obtención de una vacuna “En lo que se refiere a la vacuna los científicos estamos muy cerca de realmente entender los principios relativos básicos que aquí funcionan y este virus es un virus relativamente fácil de vacunar lo que es difícil Es realizarle pruebas a la vacuna y luego producirla a gran escala para que esté disponible a todos en la tierra”, dice Farzan.

La realidad es que en todo el mundo trabajan incansablemente por lograr esto, el coronavirus en el estado de la Florida ha cobrado la vida de más de 500 personas.

Son más de 70 laboratorios a nivel mundial trabajando también en obtener una vacuna, el Dr. Farzan nos aseguró que todos estos laboratorios están compartiendo sus hallazgos de forma inmediata con los otros laboratorios para así reducir el doble trabajo y mucho más temprano que tarde hacer realidad la tan necesitada vacuna contra el coronavirus.