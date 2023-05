Trabajadores indocumentados de la industria agrícola se verán afectados por nueva ley de inmigración de Florida

Campos de cultivo, jardines de plantas ornamentales, sitios de construcción y muchos de sus trabajadores amanecen con temor, tras la firma de la nueva ley del estado de Florida que impone restricciones y penalidades a quienes empleen trabajadores migrantes.

“Muchos compañeros de diferentes países están tratando de buscar mil maneras y emigrar a otros estados”, dijo un inmigrante indocumentado que vive en Homestead con su familia, incluidos esposa e hijos.

“Si me dicen que en otro estado la ley no está como aquí o que no la van a aplicar, entonces yo me cambiaría de estado”, asegura.

La Ley SB-1718 del Estado de Florida entrará en vigor el próximo 1ro de julio y entre otras restricciones incluye un requerimiento de uso del sistema e-verify para que los empleadores determinen la elegibilidad de una persona al momento de contratarla, multas de mil dólares diarios a quienes violen esta regulación y suspensión de licencia a empleadores que contraten indocumentados.

Todo esto repercute en pérdida de trabajo para personas como este padre de familia que cuenta: “Los niños gracias al trabajo de sus padres están realizando estudios. Si nos llegan a aplicar las leyes, tal y como están diciendo, pues nada de eso se va a cumplir”.

El temor es un sentimiento común entre trabajadores de la agricultura y la construcción del sur de Florida.

“Todos tienen miedo. Muchos de ellos son personas que han vivido 15 y hasta 20 años aquí, incluso que han pagado impuestos”, comentan desde la organización pro inmigrante We Count.

“Nadie de los que viven aquí y son ciudadanos van a querer trabajar 8 horas por 80 o 90 dólares”.

Trabajadores indocumentados como él tienen la esperanza de que el gobierno del estado decida no aplicar la ley, que ya ha sido firmada.

“Pero, eso depende del gobierno y tienen el derecho de hacer que se cumpla la ley, y no podemos hacer nada; simplemente pedirle a Dios que solo nos detengan por un ratito, y que nos ayude a cumplir nuestro sueño y nuestras metas”.