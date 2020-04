Trabajadores del transporte de Miami-Dade presentan demanda por mal manejo del COVID-19

La Unión de Trabajadores del Transporte (TWU, por sus siglas en inglés) interpuso una demanda en el Circuito de la Corte Judicial para obligar a la Directora de Tránsito, Alice Bravo, a adherirse a los protocolos de seguridad apropiados para el sistema de transporte público y rectificar las condiciones actuales que ponen en riesgo la vida de los trabajadores que trabajan durante esta pandemia.

El sindicato que representa a más de 2.800 empleados del sistema público de transporte del Condado de Miami-Dade estableció una demanda que cita violaciones a la Constitución de la Florida y al Código del Condado Miami-Dade.

“Ya basta. Los operadores de autobús y otros empleados de tránsito no están recibiendo suficientes Equipos de Protección Personal, los protocolos de distanciamiento social no se están haciendo cumplir, y muchos autobuses tienen un alto número de pasajeros lo que presenta una situación de alto riesgo y peligro para todos. No tuvimos otra opción que demandar a la directora de tránsito, Alice Bravo - hay vidas en riesgo,” dijo Jeffrey Mitchell, presidente de la Unión de Trabajadores del Transporte Local 291.

Entre las violaciones más destacadas destaca el hecho de que no se han proveído suficientes máscaras, guantes, y desinfectante de manos para los conductores de autobuses, operadores de tren, y otros empleados de tránsito.

Los trabajadores reclaman que los autobuses de tránsito y los vagones de trenes y metromover no están siendo desinfectados completamente durante las horas de servicio y tampoco en horas de la noche. Tampoco se están haciendo cumplir los protocolos de distanciamiento social en ciertas rutas de autobuses en los que existe una alta circulación de pasajeros.

La demanda recoge que se ha obligado a algunos empleados a reutilizar máscaras descartables por semanas pues no se están proveyendo los Equipos de Protección Personal apropiados del inventario del Condado a los trabajadores de tránsito. De igual modo, no se hace cumplir los requerimientos de mascarillas para los pasajeros- a quienes tampoco se les provee máscaras.

“Nuestros empleados de transporte son servidores públicos trabajadores dedicados que están arriesgando su vida. Nuestros pasajeros son leales y se merecen los mayores niveles de protección. Es absurdo, que tengamos que ir a la Corte para obligar a Alice Bravo a tomar acción y rectificar estas violaciones de sanidad y protección”, agregó Mitchell.

La demanda le pide a la Corte que ordene medidas correctivas en donde se incluyan suficientes Equipos de Protección Personal tanto para los operadores como para los pasajeros; nombrar a un Inspector General de Seguridad; y finalmente, limpiar y desinfectar apropiadamente los vehículos de transporte público.

Está acción fue tomada después de semanas de quejas y denuncias por parte de los conductores y del público quienes refieren la falta de protocolos de seguridad y sanidad en las líneas de transporte público de Miami-Dade, condado que hacen caso omiso a las recomendaciones emitidas por el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).