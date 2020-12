Toques de queda durante Año Nuevo para frenar propagación del COVID-19

La víspera de Año Nuevo será completamente diferente este año en el sur de Florida. El evento anual Anchor Drop en Fort Lauderdale de este año está pregrabado y se publicará en las plataformas de redes sociales de la ciudad para vivirlo de una forma virtual.

La pandemia también ha dejado sin espacio a la gran naranja de Miami que esta vez no se levantará en el Hotel Intercontinental. Las celebraciones públicas por la llegada del 2021 serán escasas en el sur de Florida, donde los líderes locales se esfuerzan por frenar la propagación del COVID-19.

En Key West el toque de queda será a partir de las 10 p.m. y hasta las 6 a.m. cada noche desde el jueves hasta el domingo por la mañana, una medida que cerrará las ubicaciones de la ciudad que se mantenían normalmente activas y con fiestas. Todo se conoce después de que se cancelaran varios eventos a principios de año.

Los condados de Miami-Dade y Broward también han instituido toques de queda para limitar la cantidad de personas en las calles. El de Miami-Dade ha estado vigente durante meses, mientras que Broward inició un toque de queda para las vacaciones. Ambos comienzan a la 1 a.m. el día de Año Nuevo.

"No debe estar en las calles del condado de Broward o en las aceras después de la 1 a.m.en la víspera de Año Nuevo", dijo el alcalde de Broward Steve Geller, afirmando que el toque de queda ayudaría a detener la propagación del virus.

“En mi opinión, el mayor problema son las fiestas en casa, si hay un toque de queda a la 1:00 en la víspera de Año Nuevo, esperamos que persuada a la gente de que no deberían estar en esas fiestas en casa, que creo que son tan grandes o peores que un evento súper esparcidor como las barras”, acotó Geller.

El alcalde del condado dijo que el toque de queda está dirigido a las fiestas en las casas más que a los bares y restaurantes y reconoció que una orden de un tribunal federal prohíbe al condado cerrar negocios por violaciones del toque de queda.

"No pretendo actuar como el Grinch que robó la Navidad, solo estamos tratando de proteger las vidas de los residentes del condado de Broward pidiéndoles que se mantengan a salvo", dijo Geller. "Mantente a salvo, usa una máscara, distancia social durante unos meses eso no más es todo lo que pedimos".

"La realidad es que necesitamos detener la propagación de esta enfermedad y está a nuestro alcance", dijo también Dean Trantalis, alcalde de Fort Lauderdale, quien reconoció que no hay evidencia de que los toques de queda sean efectivos.

"No sé, en realidad, cuál es la respuesta correcta, no sé si alguien realmente lo sabe", dijo Trantalist. "Simplemente creo que todo se centra en la responsabilidad personal. La gente necesita prestar atención, despertar a la realidad de que existe una enfermedad. Necesitamos cuidarnos, usar máscaras, lavarnos las manos, mantener la distancia entre nosotros, no besar a extraños".

Algunos residentes y dueños de negocios del sur de Florida creen que los toques de queda perjudican a los negocios locales y solo llevan a las personas a lugares no regulados, como fiestas ilegales en almacenes.