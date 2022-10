Todo lo que debes saber sobre el cambio de horario en Florida: ¿se adelanta o se atrasa el reloj?

El horario del verano está por terminar, lo que significa que en la Florida, como en muchas partes de Estados Unidos, tendremos que atrasar nuestros relojes una hora exacta.

Entérate de todo lo que debes saber antes que el horario de verano culmine y qué día debes retroceder el reloj.

¿CUÁNDO OCURRIRÁ EL CAMBIO DE HORARIO?

El horario de verano esta conformado por un total de 34 semanas, desde el segundo domingo de marzo hasta el primer domingo de noviembre.

A principios de este año, el horario de verano comenzó el 13 de marzo, cuando adelantamos los relojes una hora. Ahora, El 6 de noviembre, todas las personas deberán retrasar sus relojes, marcando el fin del horario de verano.

La Ley de Política Energética de 2005 supuso una ampliación del horario de verano respecto a años anteriores. Antes, los relojes se adelantaban el primer domingo de abril y se retrasaban el último domingo de octubre.

¿ES ESTE UN CAMBIO PERMANENTE?

El Senado aprobó por unanimidad a principios de este año una ley para hacer permanente el horario de verano.

Según Reuters, al menos 30 estados han presentado leyes para poner fin a la práctica de cambiar de hora cada año, y el representante Frank Pallone citó un estudio que sugería que el 71% de los estadounidenses están a favor de poner fin al cambio de hora cada año.

Los partidarios del proyecto de ley, incluido el copatrocinador, el senador Marco Rubio, dijeron que dar a los niños una hora adicional de luz solar después de la escuela permitirá que los viajes a casa sean más seguros, que pasen más tiempo al aire libre y otros beneficios para la salud.

Rubio incluso argumentó que este cambio tendría beneficios económicos.

Sin embargo, según un artículo de The Hill, el proyecto de ley ha tenido desacuerdos en la Cámara.

"Tenemos muchas otras prioridades, pero eso no significa que porque no sea una prioridad no estemos intentando trabajar en ella. Lo estamos haciendo", dijo el representante Pallone, "Si podemos lograr algo, no será hasta el otoño".