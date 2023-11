“Todavía tengo mucho que dar”: Exdirector de policía de Miami-Dade habla tras intento de suicidio

Es la primera vez en cuatro meses que Freddy Ramírez, el exdirector de la policía de Miami-Dade habla públicamente de lo que ocurrió el pasado 23 de julio, cuando él y su esposa estaban en una conferencia de alguaciles en Tampa, y luego de sucesos que envolvieron a la policía local todo terminó con un intento de suicidio.

Ramírez, era el favorito en la contienda para convertirse en el primer alguacil de Miami-Dade en casi 60 años, pero en el pasado mes de julio todo cambió luego de un trágico evento.

Tras varios meses de recuperación física y tratamiento médica, Ramírez revela cómo ha sido todo el proceso. En entrevista exclusiva con la periodista Jackie Nespral, de nuestra cadena hermana NBC 6, respondió algunas preguntas que aún causan inquietud sobre lo sucedido.

"Estoy muy bien, por suerte. Gracias", dijo Ramírez, tras ser cuestionado sobre su estado de salud.

Al respecto de su familia, refirió: "Ellos también están bien. Somos una familia fuerte y juntos estamos atravesando esto con perseverancia. Por eso estoy aquí hoy".

Tras muchos rumores y reportes, el exdirector de la policía de Miami-Dade esto es lo que recuerda de lo que realmente pasó. "Sabes, mi memoria está un poco oscura sobre ese día, pero sí recuerdo que era un día genial. Luego, las cosas pasaron".

Un empleado del hotel Marriott de Tampa llamó al 911 y para cuando la policía llegó escucharon una discusión subida de tono en una habitación del piso 12.

Una persona que se identificó como el director de la policía de Miami-Dade, decía no saber lo que estaba pasando, pero aún así a Ramírez le pusieron las esposas brevemente y luego él y su esposa fueron interrogados.

"Recuerdo haber tenido un gran día, incluso el día anterior, mi esposa y yo llegamos el día anterior, íbamos a la conferencia del Sheriff ... Estábamos teniendo un gran día. Y entonces, ya sabes, empezaron a suceder cosas", dijo.

Los oficiales se retiraron del lugar luego que Ramírez les asegurara que no tenía planes de agredirse o causar daño pero horas después en la carretera I-75, se disparó en la cabeza con su propia arma.

De ese instante tenebroso dice que su esposa le salvó la vida. "No puedo decirte exactamente por qué pasó eso, o cuál fue la intención. Solo estoy agradecido de que mi esposa estaba allí. De lo contrario no estaría aquí. No sentí nada cuando pasó y ni sabía lo que había pasado. Lo último que recuerdo es la camilla de los paramédicos".

Ramírez pasó semanas recuperándose en el hospital de Tampa antes de ser dado de alta. Al preguntarle qué habría pasado de haber sido exitoso en su intento de suicidio dijo: "habría sido una decepción para mi familia y para mi comunidad. Esto es devastador. De no estar aquí hoy no podría ver a mis nietos crecer y estar junto a mi esposa para disfrutar la vida que tanto trabajamos para construir. Trato de no castigarme y construir para el futuro. Me pasaron la cuenta y lo que perdí fue un ojo y tengo daño significativo en el cráneo. Esto pudo cambiar la vida de todos en mi familia".

Ramírez pasó casi un mes en el hospital. Hoy dice que el estrés de su trabajo, una contienda para convertirse en alguacil del condado Miami-Dade, y no prestar la debida atención a su salud mental posiblemente lo llevaron a ese fatídico día.

"Desafortunadamente en términos de estrés llevo en este trabajo 30 años y aunque siempre apoyo el bienestar, yo siempre bromeaba diciendo que luego lo iba a pagar. Bueno, la cuenta llegó más temprano de lo que esperaba", revela Ramírez, quien actualmente recibe terapia, y asegura que no solo le ha ayudado con el trabajo sino también con cuestiones familiares.

"La hora que hablo con el terapeuta es muy útil, porque te ayuda a desempacar, no sólo las presiones laborales, ese estilo de vida, sino también en casa, cosas de esa naturaleza que los policías nos ponemos en una caja, pero desafortunadamente, cuando te quitas el uniforme, todavía traes las cosas de la calle a la casa y el estrés", dijo.

"Odio usar el estrés como muleta. En todo mi tiempo, especialmente en los últimos cinco años de mi función de liderazgo, he tenido que lidiar con los mayores desafíos que este condado y este país han enfrentado en materia de aplicación de la ley, con mis compañeros jefes aquí en el condado de Miami-Dade. Comenzando con el Superbowl, COVID, George Floyd, Surfside, la violencia armada, perder a un oficial. Y estás dirigiendo policía, bomberos, gestión de emergencias y te postulas para sheriff. Tengo una familia en casa, a la que no atendí mucho porque estaba en la personalidad de Freddie", se sinceró el exdirector de la policía condal.

La policía de Tampa divulgó la llamada realizada por personal del hotel Marriott, por un incidente con un hombre armado.

De su relación con la alcaldesa Daniella Levine-Cava, quien fue a Tampa para estar a su lado y con su familia en julio, dijo que era "genial".

"No solo como mi jefa y líder de esta comunidad, sino que es una persona genuina. Por lo que tengo entendido, ella voló esa noche al hospital con mis hijos y estaba al lado de mi esposa", comentó Ramírez. "Ella ha sido fenomenal y lo suficientemente amable para ayudarme a continuar el trabajo en equipo que teníamos y concentrarme en lo que es importante, la comunidad, pero también me voy a concentrar en algo en lo que no me centré mucho, mi familia. Ella ha sido una persona increíble y muy genuina".

Fue la propia alcaldesa de Miami-Dade, quien anunció a principios de este mes que Ramírez regresaría en enero como asesor principal de vigilancia para ayudar con la transición de director de policía a alguacil. Un rol donde tendrá un arma de fuego. Tras ser cuestionado sobre si se le podría confiar siendo una persona con un arma, increpó: "absolutamente, absolutamente".

"Creo en mi departamento de policía, en mi comunidad y quería mantener sus valores, su prestigio y su imagen en el futuro, incluso en su nueva transición", dijo. "Afortunadamente, todavía tendré la oportunidad de hacerlo, de tener influencia en eso, lo cual estoy muy agradecido. Pero tal vez esto sucedió por una razón para salvarme a mí y a mi familia, mi bienestar. La clave es que estoy aquí y todavía tengo mucho que dar a mi familia y a mi comunidad".

En un mensaje a la comunidad, tras todo lo sucedido, aseveró: "les digo que vean mi experiencia, yo sé lo que pasé. Me caí pero aprendí de ese momento. Pero sé que nunca quiero que mi familia o cualquier persona vuelva a pasar por esa experiencia. Siempre le digo a las personas que cuando me levanto por la mañana, esto siempre me lo recuerda … lo que pasó no volverá a pasar".

Ramírez envió consejos para la persona que se hará cargo del departamento el próximo año. "Todo lo que puedo hacer es brindar mi sabiduría para dirigir el sexto departamento de policía más grande del país. Las experiencias por las que pasé, he cumplido con todos los rangos en este departamento de policía, he aprendido, he crecido, todavía aprendo a medida que avanzas", afirmó. "Haré todo lo que me pida la administración y, obviamente, en el mejor interés de nuestra comunidad y de mi amado departamento de policía y de mis oficiales y empleados civiles, todos los que trabajan tan duro todos los días".