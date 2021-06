Tiroteo masivo en Miami Dade: declaran familiares de las víctimas

Horas después del ataque, un total de 18 heridos permanecen hospitalizados, tres de ellos en condición crítica según una actualización emitida esta mañana por la policía del condado Miami Dade que aún no identifica a las víctimas lesionadas, pero si señala que sus edades oscilan entre 17 y 32 años.

Sobre los fallecidos, ambos jóvenes de 26 años, identificados hasta ahora únicamente por supuestos familiares o allegados.

Una joven que pidió privacidad mientras ponía un candil en la escena del crimen. Dice que Dezmon Owens perdió la vida.

Rico Clayton, sostiene que su hijo es el segundo fallecido y lo identificó como Clayton Dillard.

“No me han dejado ver a mi hijo aún. No me han llamado. Nada”, denunció.

Los heridos fueron trasladados a varios hospitales del sur de Florida.

Braddy Thomas, cuya hija resultó herida, dice:

“No saber lo que encontraría fue la peor sensación de mi vida, nos dijo, mientras nos compartía fotos de su hija de 20 años, que recibió cuatro disparos y ahora se recupera.

“Me decepciona como los jóvenes de esa edad no valoran la vida. Tenemos que enseñarlos”, die Braddy.

Mientras tanto, en la escena del ataque equipos de mantenimiento han corregido decenas de agujeros por la lluvia de proyectiles, aunque está puerta registra aún 21 disparos.

Yamil Vargas opera su salón de belleza en la zona espera no volver a escuchar una noticia similar y que agencias desarrollen mejores estrategias de prevención.