Tiroteo en vivienda de Miami-Dade deja una persona muerta

Tras varias horas de investigación en la escena que permanece activa, la policía cerró varias cuadras debido a un tiroteo que ocurrió a plena luz del día este lunes en una casa ubicada en el 2996 del noroeste con la calle 93 tras informes de disparos.

Agentes del departamento de policía de Miami-Dade respondieron a la residencia aproximadamente a la 1:56 de la tarde y en el lugar encontraron a un hombre herido de bala. Desafortunadamente, los paramédicos del condado lo pronunciaron muerto en la escena.

Dentro del perímetro que aseguró la policía, se podía ver a una mujer entraba y salía voluntariamente de una patrulla. Sin embargo, de momento no se conoce el motivo del tiroteo y las autoridades dicen que no tienen información sobre posibles sospechosos en relación al caso.

La mayoría de los vecinos dijeron no escuchar el ruido de los disparos pero el suceso los dejó asombrados ya que aseguran que en esa calle pocas veces hay problemas.

“Yo no oí nada si yo estaba adentro y cuando entra mi hija que fue a recoger a la miña me dice eso está lleno de policía y televisión, ahí todo ese vecindario es buenísimo. Ellos no se meten en nada. Son de otros países pero son buena gente”, dijo Eleida Torres, residente de la zona.

La policía de Miami-Dade sigue investigando las circunstancias que rodearon el tiroteo y por ahora no han identificado al hombre que murió baleado.