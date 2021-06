Tiroteo deja a una persona muerta a las afueras de un McDonald

Un tiroteo ocurrió justo a las afueras de un McDonald ubicado en Delray Beach. La policía se hizo presente a las 2:30 de esta madrugada y encontraron a la víctima ya sin signos vitales a consecuencia de heridas de bala. Hasta el momento poseen poca información sobre sospechoso.

El McDonald ubicado al este de la I95 en Linton Blvd, en Delray Beach, fue donde ocurrió el tiroteo. Según una persona que vio lo ocurrido y llamó al 911, todo se trató de un altercado entre un desamparado y un hombre que estaba a bordo de una camioneta.

“Empiezan a insultarse y empiezan a pelear, el desamparado estaba ganando la pelea, estaba encima de él golpeándolo y ahí fue cuando el hombre blanco sacó una pistola y le disparo tres veces el hombre negro empezó a tambalearse y le volvió a disparar un par de veces más”, die el testigo.

Ted White, portavoz de la policía de Delray Beach, dice: “Cuando llegaron nuestros oficiales a la escena encontraron a un hombre adulto con al menos un disparo de bala tendido en el piso enfrente del McDonald, desafortunadamente la víctima murió a causa las heridas”.

Por varias horas los detectives estuvieron en la escena recogiendo todas las evidencias y entrevistando a testigos

“Después que efectúan los disparos yo me metí en el asiento trasero de mi carro esperando que no me haya visto, y luego el hombre blanco recogió su sombrero sus zapatos, su novia estaba en el carro gritando, recogió su ropa se montó en el asiento de pasajero y se fueron”, dice el testigo.

En el transcurso de esta tarde, la policía de Delray Beach nos informó que una persona de interés ha sido encontrada y están en el proceso de interrogarla.