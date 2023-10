Testimonios de cubanos con I-220A que han recibido el parole humanitario sin solicitarlo

Miles de cubanos han recibido el documento I-220A, tras ser detenidos y liberados en frontera por oficiales de inmigración, aunque la mayoría cuenta con permiso de trabajo, luego de presentar una solicitud de asilo político, son pocos los que han recibido un parole humanitario.

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha dicho por qué decidió mandar estos parole sin que los migrantes los solicitaran, tampoco se sabe exactamente quienes lo van a recibir.

TESTIMONIOS

“Lo digo y no lo creo”, revela Iliana, una cubana con I-220A, quien recientemente acaba de recibir sorpresivamente su parole humanitario.

Revela que se enteró por una amiga que a cubanos con el documento I-220A les estaba llegando un parole sin haberlo solicitado.

Una amiga “me llama para decirme que le había llegado el parole y yo le respondo: ‘que alegría’. Ella me dice: ‘Tú vas a ver que a ti también te va a llegar’.”

Esa misma semana, su hija revisó el correo y le dijo: “Mami, mira esta carta. Es el parole”, la mujer recuerda emocionada “que alegría me dio”. Pero para Iliana, la felicidad aun no es complete, pues su hija también tiene una I-220A y no ha recibido ningún parole.

Ella entró por la frontera en el 2021 y la liberaron con el formulario I-220A, sin fecha de corte.

Maite Maria Carrera, una cubana con I-220A cuenta que se sentía “muy inestable porque no sabía que iba a pasar con nosotros”. Pero esta incertidumbre finalmente terminó, pues acaba de recibir un parole, con el cual podrá recibir su residencia.

En julio del 2021 Carrera cruzó la frontera y le entregaron el documento I-220A, sin fecha de corte, por lo que asegura: “Todavía estoy en shock. No me lo creo”.

Pero el parole de Carrera no llegó a su casa, sino por error a la dirección de Jorge, otro cubano también con I-220A.

El hombre relata: “Veo el mio, con mi cara y mi nombre, y veo el de ella, pero en mi sobre”, por lo que desde ese momento comenzaron a buscarla, pero ella no tiene redes sociales. Jorge dice que lo publicó en páginas y grupos de Facebook, hasta que una persona desde Cuba la identificó.

Maite Maria Carrera recuerda: “Me llama una que fue esposa de mi hijo, que lo vio por los grupos y me llamó” y me dijo.

Hildenia López, una cubana con I-220A, se llevó una gran sorpresa luego de que recientemente recibiera un parole humanitario que nunca solicitó. “Digo yo: ‘dejame leer’. Y cuando lo miro. Ay, Dios mio, un parole de un año. Y esto de donde salió”, se preguntó alarmada la mujer.

López lo primero que hizo fue llamar a su abogado, quien el confirmó que realmente se trataba de un parole. Ella había entrado a EEUU en el año 2021, por la frontera sur. En Arizona le entregaron el documento I-220A, pero sin fecha de corte.

“Esto es una esperanza para muchos que están en el limbo. Que estén al tanto y que revisen su correo, porque eso les va a llegar”, remarca López, ahora con una posición más legal dentro de EEUU.

ABOGADOS OPINAN

El abogado de inmigración, Eduardo Soto, explica que “no hay un patrón en si que nos muestra por que lo están recibiendo”.

“Ninguno de los beneficiados había solicitado ese parole. Los documentos que hemos visto, tienen fecha actual, pero con vigencia retroactiva”, expone Soto.

Soto explica “este parole es efectivo a partir de tal fecha y ponen la fecha de entrada del migrante. Es como si estuvieran corrigiendo lo que no hicieron hace años atrás”.

Y es que según los abogados de inmigracion, estos cubanos debieron recibir en la frontera un parole y no la I-220A. En el caso de Eduardo Soto, este martes presentará una demanda colectiva bajo ese mismo argumento.

“Hasta el momento, hay 20 demandantes, pero si la respuesta es positiva, podría beneficiar a miles”.

Para el abogado de inmigración, Miguel Inda Romero, precisa que “hasta ahora, lo que he podido analizar, es que son personas que se sometieron a una entrevista de miedo creíble y fueron aprobados. Pero he escuchado casos de personas hasta con fianza que han logrado este parole, y eso es una muy buena noticia, porque hace que la persona sea elegible a la ley de Ajuste Cubano al año y un día", por lo tanto, podrían tramitar su residencia.

Cubanos con una orden de libertad bajo palabra I-200A, han solicitado que ese documento se reconozca como un parole. Sin embargo, hace poco más de un mes la Junta de Apelaciones de inmigración de Estados Unidos rechazó esa opción. Por eso, la entrega de estos parole, genera tanto asombro.

“Esto justifica lo que ya estamos argumentando y queremos seguir argumentando, para que todos los que fueron puestos en libertad de esta manera tengan un parole y sean elegibles para la ley de Ajuste Cubano”, comenta Miguel Inda Romero, abogado de inmigración.

Aunque los migrantes pueden presentar una solicitud de parole ante ICE, este abogado de inmigración recomienda esperar. “No pidan una petición y se gasten un dinero, cuando les puede llegar a su casa. Esperen una o dos semanas”.

Aconseja que si transcurre el tiempo y no lo recibe. “Hágalo con un abogado y prepare la petición, con las razones por las que usted merece este parole”.

“Si lo recibe y ya había aplicado a su residencia, puede enviarle su parole a las autoridades migratorias”, explica el abogado.