Testimonio de sobreviviente del bombardeo al concierto israelí donde cientos de personas murieron

Un joven de 22 anos nacido en República Dominicana y que llegó a Israel cuando tenía 10 años cuenta que estaba en el festival de musica electrónica celebrando la paz y el amor cuando el grupo terrorista Hamás inició un ataque con bombas que dejó a cientos de personas heridas y muertas.

Yaam Grimberg, quien sobrevivió al ataque terrorista de Hamás, relata que era “un festival con música electrónica, gente que vino a festejar la vida".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Un video del festival grabado por el propio Grimberg horas antes del ataque lo muestra con dos amigos y dos amigas disfrutando del festival cuando empezaron a oír misiles disparados desde Gaza hacia Israel.

Grimberg no sólo logró sobrevivir, sino también le salvó la vida a otro grupo de jóvenes que le acompañaban.

“Todo el mundo está intentado salir por todos lados, intentamos manejar para el norte y a los pocos metros nos frenan y nos dicen huyan huyan! O sea, para el sur, para el otro lado”, relata Grimberg de ese instante de pánico.

Conduciendo hacia el sur lo detienen y le dicen que par el otro lado. “Rápidamente entiendo que no tenemos mucho a dónde ir. Están disparando por allá disparando por acá”.

El joven observó al borde de la calle un refugio muy pequeño donde decidieron ingresar para resguardarse. “En el segundo que estoy listo para ingresar al refugio nos empiezan a disparar, por instinto, me volteo hacia donde vienen las balas y ahí veo como 6 o 7 terroristas".

Una vez dentro del pequeño refugio uno de sus amigos estaba listo para lo peor y empezó a escribirle a sus padres "un mensaje de despedida, que los ama y los quiere y les agradece todo”.

El joven cuenta que imaginar cómo mataban a sus dos amigas fue lo que lo hizo salir del refugio. “Empezamos a correr. Salimos del refugio y las balas estaban pasándonos al lado de la cabeza. A una muchacha atrás de nosotros le pegó una bala, no sé qué le pasó no la conozco, no sé cómo se llama”.

Yaam Grimberg relata que se montaron nuevamente en el carro y comenzó manejando por el desierto abierto sin saber si iba hacia Israel o a la Franja de Gaza. “Al final logré llegar a un lugar que se llama Tze Elim, es un Kibutz y ahí ya había fuerzas militares y policía”, confiesa aliviado.

Afortunadamente los cinco amigos sobrevivieron a la atroz masacre en donde más de doscientas personas fueron asesinadas. Lo cierto es que de esta guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamás ni siquiera el tiempo va a poder curar las heridas que el conflicto ya comenzó a generar.