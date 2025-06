Terreno propuesto para cárcel migratoria en los Everglades pertenece a Miami-Dade

La idea de construir una cárcel migratoria rodeada de caimanes en los Everglades ha acaparado muchos titulares, pero lo cierto es el llamado 'Alcatraz de los caimanes' no sería tan factible.

Del dicho al hecho habría una gran distancia y el primer obstáculo es que las instalaciones no pertenecen al estado de Florida sino al condado Miami-Dade y su Departamento de Aviación.

“No es necesario invertir tanto en el perímetro. La gente sale, no hay mucho que los espere, aparte de caimanes y pitones", dijo el fiscal general de Florida James Uthmeier en un video publicado en X.

"No hay dónde correr, ni dónde esconderse". Al final del video afirma: "Alligator Alcatras, estamos listos".

Pero al indagar un poco mas nos damos cuenta que convertir esta idea en realidad no seria tan fácil.

Construido a principios de la década de 1970, el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier era originalmente el Jetport de los Everglades, pero serias preocupaciones sobre el medioambiente detuvieron el desarrollo de las instalaciones.

Varias organizaciones de defensa de los Everglades nacieron de esa lucha. Hoy en sus redes se oponen a la idea con mensajes como “No a las prisiones, sólo Everglades”.

En el video el fiscal Uthmeier dice que el Centro de entrenamiento de Miami Dade-Collier, ubicado a una hora y media al oeste de Miami, se compone de antiguas instalaciones prácticamente abandonadas en medio de los Everglades.

Sin embargo, Telemundo 51 confirmó que pertenece al Departamento de Aviación de Miami-Dade y la enorme pista se utiliza para entrenamiento de aterrizaje de pilotos comerciales. Así, que el plan del fiscal general necesitaría contar con la autorización del condado.

Grupos que velan por la integridad de los inmigrantes en los centros de detención, están alzando sus voces contra la propuesta.

“Esto no puede pasar, ni podemos tener un segundo centro de detención acabando con más vidas de los inmigrantes en Miami, somos un pueblo de inmigrante. Qué va a pasar en un centro construido en un lugar que tiene que ser preservado”, dijo Mich González de la organización Sanctuary of the South (SOS).

Varios grupos defensores de los Everglades han convocado a una protesta en las instalaciones del aeropuerto en el Condado Collier el domingo de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde.