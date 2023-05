Terminan de presentar evidencia y testigos en juicio contra Joe Carollo

Después de un descanso de casi dos semanas reinicia el juicio contra el Comisionado Joe Carollo por una demanda federal. Durante la jornada de este martes terminaron de presentar la evidencia y los testigos, en el caso que pronto irá a las manos del jurado.

El último testigo en el juicio por la demanda contra el Comisionado fue el administrador de la ciudad, Arturo Noriega, quien testificó por la defensa de Carollo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

La defensa decidió no presentar al comisionado como testigo y terminaron su caso. Los demandantes piden unos 10 millones de dólares por los daños que presuntamente causó el Comisionado al tomar represalias contra los negocios de los demandantes.

El administrador de Miami le dijo al jurado que el comisionado Joe Carollo nunca violó la carta constitutiva de la ciudad, al darle órdenes directas a los directores de departamentos o empleados de la ciudad.

Durante el contra interrogatorio, Jeff Gutchess, uno de los abogados de los empresarios Bill Fuller y Martin Pinilla, mostró una porción de la reunión de la comisión del 14 de enero del 2021 en la que Carollo le da una advertencia a empleados de la ciudad.

"Uno de nosotros va a estar fuera de aquí antes que el otro y no voy a ser yo. Yo no tengo el derecho de contratar o despedir a ninguno de ustedes o darle instrucciones", se le escuchó decir a Carollo en aquel entonces. "Pero el derecho que si tengo es contratar y despedir al administrador … No tengo que decir más nada", apuntó el comisionado.

Grutchess además mostró imágenes del administrador tomadas el Viernes Santo en abril del 2021, en las que se ve a Noriega delante del negocio de los demandantes midiendo la distancia entre el restaurante, un club nocturno y una iglesia. Pues si estaba muy cercana le podían revocar la licencia de alcohol.

El abogado preguntó porque esa tarea era tan importante para el director principal de la ciudad a cargo de 35 departamentos, 4 mil empleados y un presupuesto de mil millones de dólares. A lo que Noriega respondió que eso había sido durante el principio de su administración cuando prefería hacer algunos trabajos el mimo.

Al discutir las diferentes mociones presentadas por los abogados, salió a relucir la petición de la defensa de anular el juicio porque un socio de los demandantes supuestamente se había acercado a un miembro del jurado y le había dicho que debería investigar más sobre Carollo.

El juez afirmó que rechazó la petición porque se comprobó que los hechos no fueron así.

Este miércoles a primera hora el jurado escuchará las instrucciones sobre cómo llegar a un veredicto en este caso y finalmente escucharán los argumentos finales del juicio que comenzó el 10 de abril.